北屯人注意！台74線今晚雙向封閉8小時 用路人先改道

國道一號銜接台74線快速道路工程，今晚（13日）9時30分起，將封閉北屯二至崇德路段，東西雙線主線全部車道，預計封閉8小時，另同步封閉台74線西行潭子入口匝道、東行北屯一入口匝道，提醒用路人提早改道。

第五警分局表示，因應台74線14K+500~17K+700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道封閉，交通維持管制期間請用路人體諒配合行經此路段小心慢行，施工封閉期間，原行駛於台74線主線的車輛改道路線：

一、 西行向：請提前於潭子、崇德出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經由西行向北屯二入口匝道重新進入快速道路。

二、 東行向：請提前於西屯三、北屯一及北屯二出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經東行向崇德入口匝道重新進入快速道路。

三、 用路人可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

第五警分局表示，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。

第五警分局長陳松寅說，用路人配合相關交維措施及遵行方向並提早改道，用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，注意行車安全。