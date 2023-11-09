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彰化建縣300年藝術特展 參展者年齡最多相差一甲子

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美參觀彰化美術‧藝邑三百～彰化建縣300年藝術特展。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美參觀彰化美術‧藝邑三百～彰化建縣300年藝術特展。記者簡慧珍／攝影

彰化縣慶祝建縣300年，今天第一檔藝術特展在縣立美術館開幕，由4位「人間國寶」領軍，和5對親子檔、4對兄弟檔等藝術家，合展300件呈現東方美學與應用東方創作媒材的作品，並預告下一檔次是西方美學的創作。

開幕典禮冠蓋雲集，彰化縣人間國寶施至輝、陳萬能、施鎮洋、李秉圭出席，東海大學美術系所主任暨策展人李思賢、彰化縣青溪理事長常連芳、彰化縣墨友書畫學會理事長黃俊熠等上百名藝術界代表、藝術家和民意代表與會，典禮結束後觀賞參展作品，交流創作經驗。

縣長王惠美說，彰化建縣300年不只是文化歷史的里程碑，更藉由過去展望未來彰化的藝術風華。「新修彰化縣志」歷經13年、耗資4800萬元，東海大學美術系所主任李思賢等學者團隊完成藝術志，新修縣志即大功告成，這次請李思賢協助邀請國內藝術家到彰化縣參加「彰化美術．藝邑三百～彰化建縣300年藝術特展」。

王惠美又說，好作品太多，所以建縣300年藝術特派分兩檔次，今天東方美學與媒材先開展，由4位人間國寶領軍，展出66件書法篆刻、38件水墨膠彩、47件立體工藝、5件複合媒材，最年長參展者92歲周光裕，最年輕的是27歲劉念儒，另有5對父子檔、父女檔、4對兄弟檔，展覽內容豐富，精彩可期。

彰化美術‧藝邑三百～彰化建縣300年藝術特展今天開幕。記者簡慧珍／攝影
彰化美術‧藝邑三百～彰化建縣300年藝術特展今天開幕。記者簡慧珍／攝影

東海大學 彰化

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