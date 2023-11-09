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四方客運車輛遭拖走 中市府：已暫停撥付補助款

中央社／ 台中9日電
台中市四方客運積欠員工薪水尚未解決，民進黨籍台中市議員曾威表示，四方客運位於北屯區的調車廠8日已有債權銀行拖走29輛電動公車，9日在西屯區調車場又傳出有電動公車遭拖走。（民眾提供）中央社
台中市四方客運積欠員工薪水尚未解決，民進黨籍台中市議員曾威表示，四方客運位於北屯區的調車廠8日已有債權銀行拖走29輛電動公車，9日在西屯區調車場又傳出有電動公車遭拖走。（民眾提供）中央社

台中市四方客運積欠員工薪水未解決，有市議員今天指出，這2天有銀行到調車場拖走逾29輛車；市府交通局長葉昭甫表示，四方公司董事長何義純目前避不見面，後續將暫停撥付補助款。

四方公司積欠員工薪水的勞資爭議案，市府召開第2次調解會議，因資方未派代表出席協調破局。台中市議會今天召開定期會交通地政業務質詢。

民進黨籍台中市議員曾威表示，四方公司位於北屯區的調車廠，昨天已有債權銀行拖走29輛電動公車，今天在西屯區的調車場，又傳出有電動公車遭拖走；勞方取得非自願離職遭遇困難，欠薪問題無法解決，建議市府直接將客運補助款撥給勞方。

民進黨籍台中市議員陳俞融指出，據悉四方客運疑積欠2億貸款，除車輛遭拖走，員工遭欠薪也無法取得非自願離職書及資遣費，對於四方公司營運的13條路線，市府有無因應方案。

葉昭甫表示，目前四方公司董事長避不見面，僅能和公司員工聯繫，但決策權仍在董事長，四方客運營運的13條路線，已啟動代駛機制。

葉昭甫指出，四方公司的債務問題，有銀行函文市府，要求不要撥給四方公司補助款，市府10月15日後未發送補助款，因四方公司尚有脫班問題的罰款，未來市府有求償問題。

交通局表示，四方公司截至9日尚未提出停業申請，已收到台中地方法院執行命令，後續將依執行命令暫停撥付相關補助款項予四方公司；現正收回四方公司所屬公車路線經營權的行政程序，完成後將儘速公告，以利協調其他業者接駛。

台中市 議員 公車 勞資

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