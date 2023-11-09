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集集大山遠眺日月潭玉山濁水溪 爭取納入日月潭風景區

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
站在集集大山山頂，可直接遠眺日月潭外，同時欣賞到玉山主峰、濁水溪景觀，是許多健行愛好者的首選。記者黑中亮／攝影
站在集集大山山頂，可直接遠眺日月潭外，同時欣賞到玉山主峰、濁水溪景觀，是許多健行愛好者的首選。記者黑中亮／攝影

集集大山被認定為小百岳，登頂後可360度無死角，遠眺周邊如日月潭、玉山、濁水溪景觀，是許多健行愛好者的首選，地方近來爭取能夠比照虎頭山納入日管處轄區模式，進行整體觀光規劃，包含建公共廁所、鋪建木棧道等設施，交通部政務次長陳彥伯表示，將協助集集大山納入日管處，同時盤點周邊觀光資源，期盼推廣集集大山的獨有風光讓更多國內外觀光客知道，藉此帶動地方發展。

日管處長簡慶發指出，其實集集大山劃入風景區一直持開放的態度，過去因屬保安林地等原因，一些相關主管機關有不同的意見，以致先前未納入日管處轄區，同意明年起將委託辦理規劃案，盤點周圍觀光資源及研究土地適宜性等，待規劃案通過後，再辦理全區範圍檢討。

立委蔡培慧強調，推動地方觀光必須整體規劃，藉由集集支線、水里日月潭纜車等串連，不只帶動集集大山的健行與生態觀光，也帶動沿線特色發展，2029年不只集集支線銜接彰化高鐵，甚至未來串連日月潭水里纜車計畫，將能串連整條集集支線的觀光鏈。

南投縣政府表示，集集鎮公所當年向集集大山土地管理單位林業署南投分署及相關部分爭取，設置景觀涼亭和步道設施，之後因公所財政困窘，補助經費有限，相關設施已老舊，為重振觀光，10多年前就提出集集大山要納入日月潭國家風景區內，發展成為森林生態旅遊園區的構想，才能做好整體觀光規劃。

站在集集大山山頂，可直接遠眺日月潭外，同時欣賞到玉山主峰、濁水溪景觀，是許多健行愛好者的首選。記者黑中亮／攝影
站在集集大山山頂，可直接遠眺日月潭外，同時欣賞到玉山主峰、濁水溪景觀，是許多健行愛好者的首選。記者黑中亮／攝影
站在集集大山山頂，可直接遠眺日月潭外，同時欣賞到玉山主峰、濁水溪景觀，是許多健行愛好者的首選。記者黑中亮／攝影
站在集集大山山頂，可直接遠眺日月潭外，同時欣賞到玉山主峰、濁水溪景觀，是許多健行愛好者的首選。記者黑中亮／攝影
站在集集大山山頂，可直接遠眺日月潭外，同時欣賞到玉山主峰、濁水溪景觀，是許多健行愛好者的首選。記者黑中亮／攝影
站在集集大山山頂，可直接遠眺日月潭外，同時欣賞到玉山主峰、濁水溪景觀，是許多健行愛好者的首選。記者黑中亮／攝影

集集 日月潭 南投

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