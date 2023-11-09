集集大山遠眺日月潭玉山濁水溪 爭取納入日月潭風景區

集集大山被認定為小百岳，登頂後可360度無死角，遠眺周邊如日月潭、玉山、濁水溪景觀，是許多健行愛好者的首選，地方近來爭取能夠比照虎頭山納入日管處轄區模式，進行整體觀光規劃，包含建公共廁所、鋪建木棧道等設施，交通部政務次長陳彥伯表示，將協助集集大山納入日管處，同時盤點周邊觀光資源，期盼推廣集集大山的獨有風光讓更多國內外觀光客知道，藉此帶動地方發展。

日管處長簡慶發指出，其實集集大山劃入風景區一直持開放的態度，過去因屬保安林地等原因，一些相關主管機關有不同的意見，以致先前未納入日管處轄區，同意明年起將委託辦理規劃案，盤點周圍觀光資源及研究土地適宜性等，待規劃案通過後，再辦理全區範圍檢討。

立委蔡培慧強調，推動地方觀光必須整體規劃，藉由集集支線、水里日月潭纜車等串連，不只帶動集集大山的健行與生態觀光，也帶動沿線特色發展，2029年不只集集支線銜接彰化高鐵，甚至未來串連日月潭水里纜車計畫，將能串連整條集集支線的觀光鏈。