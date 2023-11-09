日月潭向山至車埕纜車重啟規劃 地方建議延伸到水里站

日月潭國家風景區2013年時就曾提出規劃日月潭車埕纜車線，但因車埕端場站（大彎）位於環境敏感區，於環評階段卡關，使得民間投資人於2016年撤銷BOT促參案，經地方殷殷期待，交通部政次陳彥伯上午與立院交通委員會前往水里火車站地方說明，建議日管處打破以往格局，以新思維讓纜車延伸至水里站，提振在地觀光。

觀光署表示，10年前，交通部一度規畫從台鐵車埕站蓋纜車串聯到日月潭地區，但受到當時環評未通過，邵族族人更抗議拒絕傳統領域蓋纜車，後來只能喊停；立委蔡培慧強調，再度提案要求交通部重新評估及補助興建纜車，並持續針對原住民傳統領域、環境影響、營運狀況等進行評估，相信若在集集支線與日月潭水里纜車的串連下，必定能帶給大家更好的旅遊體驗。

政務次長陳彥伯表示，目前水里纜車案正重新研擬規劃中，觀光署將針對路線、環境評估、遊憩型態等面向進行整體規劃，他並表示觀光串連是現今發展中相當重要的一環，藉由人潮帶動人潮，相信會使南投縣的旅遊環境更上一層樓。

日管處處長簡慶發表示，日月潭水里纜車案是項大工程，未來面對環評、原基法或是興建運營是採BOO或是OT，甚至是回到先前的BOT民間投資興建，需各部門單位的協商與大力投入才有機會達成，未來在立委蔡培慧委員敦促協調下，希望讓日月潭水里纜車能夠進一步進入評估規劃階段，相信未來將帶領日月潭觀光走向全新篇章。