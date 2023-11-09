台中梧棲漁港製冰廠及冷凍廠動土

斥資4.56億元的台中區漁會梧棲漁港製冰廠暨冷凍廠興建工程，昨天動土，預計2025年完工，營運後，可提供漁民解決漁船用冰補給，及調節因漁汛期大量漁獲冷凍貯藏產銷的問題。

市長盧秀燕在動土典禮表示，梧棲漁港是捕魚和作業重要基地，也是民眾採購消費重要地方，但30多年來，有漁港卻沒有製冰廠和冰庫，漁民作業不方便，安全和衛生也有疑慮，台中區漁會一直希望爭取到製冰和冷凍廠，但經費要4億多元，她說有決心就能成功，在各界努力下終於爭取到經費，希望工程早日完工。

立法院副院長蔡其昌表示，近幾年，梧棲漁港建設一項項施工，民眾消費和漁民作業可適度分開，觀光潛力更優化。

台中區漁會指出，梧棲漁港興建製冰廠及冷凍廠營運後，可提供中市漁民解決漁船用冰補給，及調節因漁汛期大量漁獲冷凍貯藏產銷的問題，有效刺激漁業產業競爭力，增加漁民收益。

梧棲漁港位在台中市清水區屬第一類漁港，是中部地區最具規模不受潮汐限制的漁港及漁業基地，主要漁獲有烏魚、白鯧及午仔魚等，每年冬至前後，從各地捕撈烏魚漁船湧進漁港，最高可停泊約300多艘漁船。

梧棲漁港也擁有全國最大魚貨直銷中心，交通部觀光署統計去年遊客達130萬人次，在農業部漁業署舉辦的十大魅力漁港活動，也多次獲得「饕客天堂」的首選。