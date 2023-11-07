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南投敬老卡搭小黃單趟補助調高到100元 明年1月實施

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投敬老愛心卡搭乘計程車補助調高為100元、每天4趟，明年1月實施。圖／南投縣政府提供
南投敬老愛心卡搭乘計程車補助調高為100元、每天4趟，明年1月實施。圖／南投縣政府提供

南投縣議會今天總質詢，陳淑惠、林憶如、簡峻庭等多名議員建議，南投縣敬老愛心卡搭乘計程車單趟補助費用從85元調高至100元，每天4趟。南投縣長許淑華拍板同意，由社會及勞動處研議調整，預計明年1月實施。

南投縣敬老愛心卡每月額度1千元，主要以搭乘大眾運輸系統為主，包括計程車、公車、國道客運、捷運。但居民認為，偏鄉缺乏大眾運輸系統，使用不方便，多名議員要求，敬老愛心卡應比照台中市放寬使用範圍，可支付就醫掛號費、停車費、運動場館費用。

縣議員陳淑惠說，敬老愛心卡現在單趟補助上限為85元、1天4趟，許多長輩認為這樣的補助不夠，希望調高計程車補助費用。簡峻庭議員也提醒縣府，應考量到計程車共乘刷卡方式，不要再限制只能一次一人刷卡。

許淑華說，敬老愛心卡設計本意就是要鼓勵長輩多出門，讓長者搭車更方便，對議員所提建議，縣府從善如流進行調整，考量縣府財政狀況，會採漸進方式逐年調高補貼金額，此次將搭乘計程車單趟的補貼金額提高到100元，由社會及勞動處儘速研議辦理，預計明年1月開始實施。

至於議員建議放寬敬老愛心卡使用範圍，可抵扣健保費或補助掛號費等用途，許淑華說，每個縣市財政狀況不同，暫不考慮跟進。她認為社會福利補貼應由中央統一辦理較為妥當，愛心卡應該要回歸其本質，以方便長者出門搭乘公共運輸交通工具為使用目的。

計程車 南投

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