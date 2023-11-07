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娃娃機夾到餅干竟出問題！中市查獲2件過期、標示不符

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處加強稽查擺放在娃娃機台內的食品。圖／台中市食安處提供
台中市食安處加強稽查擺放在娃娃機台內的食品。圖／台中市食安處提供

近年夾娃娃機風行，不乏各類零嘴餅乾等，台中市食安處宣布，食安處加強稽查擺放在娃娃機台內的食品，今年截至10月底，共稽查656台娃娃機，查獲2件分別標示不符及逾期食品，其中逾期食品裁處機台負責人6萬元，食安處將持續為民眾食安把關。

食安處說明，這2案分別是位於太平區新平路二段的娃娃機台，查獲1件獎品餅乾類食品標示與規定不符，經查食品廠商設址於新北市，已移請新北市政府衛生局處辦；另一案為中區中華路二段的娃娃機台，1件餅乾類食品逾有效日期，已依違反食品安全衛生管理法第15條規定，裁處該機台負責人6萬元罰鍰。

食安處說明，娃娃機業者若提供的獎品為食品，應在機台外部明顯標示業者名稱或姓名、地址及電話號碼，食品應有完整外包裝及標示，並定期巡檢機台內食品效期，如逾有效日期，則違反食品安全衛生管理法第15條規定，得處6萬至2億元罰鍰；如完整包裝食品或散裝食品未依規定完整標示，則違反食品安全衛生管理法第22條、第25條規定，得處3萬至300萬元罰鍰。

此外，如標示有不實，違反食安法第28條規定，得處4萬元以上、400萬元以下罰鍰；違規包裝產品依食安法第52條規定，應限期回收改正，改正前不得繼續販售。更多稽查結果，可至「台中食安智慧雲─食安GIS專區」(https://gov.tw/eyJ)，輸入「娃娃」、「選物」、「親子樂園」等關鍵字查詢。

食安 夾娃娃機

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