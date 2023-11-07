新社花海暨台中國際花毯節本周六登場 400萬株花卉將盛開
2023新社花海暨台中國際花毯節本周六登場，400萬株花卉將盛開，立委江啟臣今天和農業部次長陳添壽等人現勘，邀請民眾參加一年一度的花海盛宴。
新社花海緣起於民國92到93年種苗場機關開放日辦香藥草展示活動，民國95年底首次以新社花海活動為名，100年新社花海首次結合台中花毯節，遊客150萬人次；104年新社花海10周年+台中花毯節+中彰投農業博覽會，最高旅遊達到306萬人次。110到111年因新冠肺炎疫情社區感染擴散，新社花海停辦，今年恢復種苗場與台中市政府合辦新社花海活動。
江啟臣表示，新社花海是台中山城區的大事，新社花海近20年的招牌，已成為民眾對新社地區另一個印象，過去2年因為新冠肺炎疫情，中央停辦新社花海，台中市政府曾經單獨舉辦國際花毯節，但缺少中央的合作，賞花民眾覺得意猶未盡。今年初他要求台中市政府提早規劃國際花毯節活動，協調借用農業部種苗場土地，復辦新社花海。
江啟臣表示，過去新社花海創造的經濟效益，整合地區旅遊資源，農產資訊，串聯花海景觀區及在地休閒景點，疫情前每屆都有超過百萬名遊客造訪，今年也預估帶動200萬旅遊人次，創造超過12億元的農業經濟效益。
農業部次長陳添壽指出，謝謝江啟臣立委多次關心新社花海的相關期程進度，目前已進入最後收尾階段，會努力做好準備，歡迎大家前來欣賞美麗的花海景觀。
種苗繁殖改良場長張定霖表示，這次農業部與台中市政府總共投入1.5億經費，預計會有400萬株花卉在展覽期間陸續盛開，包含向日葵、波斯菊等多種花卉。園區內也全面鋪設木板，讓民眾能有更加安全、舒適的賞花體驗。
2023年新社花海及2023台中國際花毯節舉辦期間為是今年11月11日至12月3日共23日，活動基地面積約52.5公頃，設計精緻草花、撒播草花與裝置藝術等景觀設計及交通接駁區、停車場等設置面積約29公頃。
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