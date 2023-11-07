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日月潭孔雀園有捷徑 投61線金天巷直通九族但拓寬陷停頓

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
魚池鄉金天巷投61線一直是當地居民從孔雀園前往鄉內的捷徑，但路幅不夠且多處瓶頸，目前待土地取得才可望拓寬。圖／南投縣政府提供
魚池鄉金天巷投61線一直是當地居民從孔雀園前往鄉內的捷徑，但路幅不夠且多處瓶頸，目前待土地取得才可望拓寬。圖／南投縣政府提供

魚池鄉投61線金天巷可從日月潭孔雀園直通九族文化村，不但是一條捷徑，且能連接投131線串連魚池街區及埔里鎮，縮短近半小時車程，南投縣政府原本預定明年底完工，但因少數地主祖厝的部分土地徵收未如期解決，魚池鄉公所表示，道路拓寬工程暫停中，目前仍無法確定。

魚池居民都知道，從孔雀園前往九族文化村不必繞經環潭公路，一條投61線金天巷，百年前曾是邵族原住民開闢出的道路，如今更是當地居民駕車經中明、大林村，可直通九族文化村的捷徑，路程只要4公里，但若繞行台21線環潭公路，則超過11公里，只是金天巷道路因路幅窄，且有很多瓶頸路段，會車、過彎及縱坡過大，顧及安全所以禁行大型車輛。

魚池鄉長劉啟帆表示，因應日月潭旅遊人數增加，導致台21線雙向交通壅塞，投61線金天巷是日月潭孔雀園前往九族文化村的捷徑，但彎多路幅不足的瓶頸，始終影響大型遊覽車的通行安全，先前得到縣府協助後，公路總局核定補助2億7963萬元，拓寬金天巷長約2320公尺的路段，預計2024年底可完工通行大型車輛，可強化在地日月潭與九族兩大觀光產業指標的網絡連結，也能發揮紓緩日月潭對外尖峰交通壅塞車潮。

南投縣政府指出，金天巷投61線拓寬工程去年4月獲核定後，縣府爭取到公路總局生活圈計畫，總經費2億7963萬元，路線範圍不包括日月潭國家風景區範圍，全長約2320公尺，拓寬後有效路寬將達8公尺，由於目前未完成全部土地取得，暫停工程發包及施工，目前仍以2024年底前完工為目標。

魚池鄉金天巷投61線一直是當地居民從孔雀園前往鄉內的捷徑，但路幅不夠且多處瓶頸，目前待土地取得才可望拓寬。圖／南投縣政府提供
魚池鄉金天巷投61線一直是當地居民從孔雀園前往鄉內的捷徑，但路幅不夠且多處瓶頸，目前待土地取得才可望拓寬。圖／南投縣政府提供
魚池鄉金天巷投61線一直是當地居民從孔雀園前往鄉內的捷徑，但路幅不夠且多處瓶頸，目前待土地取得才可望拓寬。圖／南投縣政府提供
魚池鄉金天巷投61線一直是當地居民從孔雀園前往鄉內的捷徑，但路幅不夠且多處瓶頸，目前待土地取得才可望拓寬。圖／南投縣政府提供

日月潭 九族文化村 南投

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