日月潭孔雀園有捷徑 投61線金天巷直通九族但拓寬陷停頓

魚池鄉投61線金天巷可從日月潭孔雀園直通九族文化村，不但是一條捷徑，且能連接投131線串連魚池街區及埔里鎮，縮短近半小時車程，南投縣政府原本預定明年底完工，但因少數地主祖厝的部分土地徵收未如期解決，魚池鄉公所表示，道路拓寬工程暫停中，目前仍無法確定。

魚池居民都知道，從孔雀園前往九族文化村不必繞經環潭公路，一條投61線金天巷，百年前曾是邵族原住民開闢出的道路，如今更是當地居民駕車經中明、大林村，可直通九族文化村的捷徑，路程只要4公里，但若繞行台21線環潭公路，則超過11公里，只是金天巷道路因路幅窄，且有很多瓶頸路段，會車、過彎及縱坡過大，顧及安全所以禁行大型車輛。

魚池鄉長劉啟帆表示，因應日月潭旅遊人數增加，導致台21線雙向交通壅塞，投61線金天巷是日月潭孔雀園前往九族文化村的捷徑，但彎多路幅不足的瓶頸，始終影響大型遊覽車的通行安全，先前得到縣府協助後，公路總局核定補助2億7963萬元，拓寬金天巷長約2320公尺的路段，預計2024年底可完工通行大型車輛，可強化在地日月潭與九族兩大觀光產業指標的網絡連結，也能發揮紓緩日月潭對外尖峰交通壅塞車潮。