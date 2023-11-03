中橫便道趨穩定 研究開放可行性

立委江啟臣前天與公路局會勘，公路局昨表示，依地貌變異資料分析，2025年中橫便道進入相對穩定期，崩塌率小於1%，將投入12億預算，興建4座鋼橋、2座隧道改善安全，雙向通行方案正在國發會審查。何時可向大眾開放？公路局表示，已招標進行中橫便道解除限制可行性研究，預計1年後會有結果。

中橫公路在921地震後地質崩塌不穩定，後來修築台8臨37線中橫便道，但僅供梨山居民、果農與公務行駛，每日僅開放3班次上午7點、中午12點與下午4點半，對外仍管制禁止通行。

中橫便道是大梨山地區居民進出重要道路，公路局表示，依地貌變異資料分析顯示，2025年中橫便道將進入相對穩定期，崩塌率小於1%；後續將投入12億元，預計興建4座鋼橋、開闢2座山岳隧道，強化中橫便道安全性，推動全線雙向通行。

公路局表示，2019年啟動中橫便道谷關至德基段復建可行性研究計畫，去年底研究完成，以台8臨37線雙向通行、跨越大甲溪案為復建方案，初估經費為205.6億元，本月底送修正報告。國發會已承諾盡速審查，報請行政院同意。

江啟臣說，交通部選擇的復建方案，工程期長達13年，這段時間居民仍有通行需求，應以安全為考量，兼顧居民的通行需求，提高交通順暢；中橫便道沿線可飽覽德基水庫、部落與山景，早期更是熱門的旅遊路線，山友期盼中橫能開放通行。

梨山居民指出，中橫便道經過多次工程，加上地質已趨於穩定，中橫復建與開放通行露出曙光；不過長達13年的工程期，應維持居民進出權益，並維護便道安全。