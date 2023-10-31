聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹山瑞龍瀑布吊橋鋼索鬆弛 南投縣府公告休園30天整修
竹山瑞龍瀑布園區去年1月重新開放入園，並結合電子票證多元行銷，納入南投健行節活動吸引遊客前往踏青，但近來發現園區吊橋的鋼索（垂吊索）有鬆弛現象，抗風支索向下及向兩側的張力也減低，宣布將進行吊橋修繕工程，自明天11月1日起至11月30日休園，進行吊橋的整體修繕工程。
竹山鎮瑞龍瀑布去年完成整修後，重新對外開放，不但全新打造緩坡無障礙步道及跨河觀瀑平台，替代園區原有階梯步道，打造更友善及便利的健走空間，長49.5公尺的跨河觀瀑平台，讓遊客近距離直面瀑布，觀賞瀑布壯觀雄偉，同時聆聽壯闊瀑布轟隆水聲，提供遊客可以親近瑞龍瀑布體驗吸收滿滿的負離子。
南投縣觀光處指出，瑞龍瀑布園區是個老少咸宜的風景區，因友善步道設計得當，加上瀑布、森林滿滿的芬多精，廣受幼年及銀髮族的歡迎，加上8月分台灣好行通車至瑞龍瀑布後，縣府也辦理一系列健行活動推廣，讓瑞龍瀑布園區成為遊客到南投訪勝的好景點，每月都大約有近萬人前往觀瀑健行。
目前為了確保旅遊安全，依據技師檢測結果顯示，園區吊橋的鋼索（垂吊索）有鬆弛現象，抗風支索向下及向兩側的張力也減低，配合瑞龍吊橋修繕工程，明天11月1日起公告休園為期30日，施工期間籲請遊客配合，請勿進入，如提早開放將另行發佈，重新開園後歡迎一同重遊享受芬多精瀑布之旅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言