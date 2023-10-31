竹山瑞龍瀑布吊橋鋼索鬆弛 南投縣府公告休園30天整修

竹山瑞龍瀑布園區去年1月重新開放入園，並結合電子票證多元行銷，納入南投健行節活動吸引遊客前往踏青，但近來發現園區吊橋的鋼索（垂吊索）有鬆弛現象，抗風支索向下及向兩側的張力也減低，宣布將進行吊橋修繕工程，自明天11月1日起至11月30日休園，進行吊橋的整體修繕工程。

竹山鎮瑞龍瀑布去年完成整修後，重新對外開放，不但全新打造緩坡無障礙步道及跨河觀瀑平台，替代園區原有階梯步道，打造更友善及便利的健走空間，長49.5公尺的跨河觀瀑平台，讓遊客近距離直面瀑布，觀賞瀑布壯觀雄偉，同時聆聽壯闊瀑布轟隆水聲，提供遊客可以親近瑞龍瀑布體驗吸收滿滿的負離子。

南投縣觀光處指出，瑞龍瀑布園區是個老少咸宜的風景區，因友善步道設計得當，加上瀑布、森林滿滿的芬多精，廣受幼年及銀髮族的歡迎，加上8月分台灣好行通車至瑞龍瀑布後，縣府也辦理一系列健行活動推廣，讓瑞龍瀑布園區成為遊客到南投訪勝的好景點，每月都大約有近萬人前往觀瀑健行。