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武陵農場楓葉紅了 賞楓期10月下旬至12月

中央社／ 台中30日電
武陵農場楓葉部分轉紅，賞楓期在10月下旬至12月上旬左右，最佳賞楓期則約在11月中旬左右。（武陵農場提供） 中央社
武陵農場楓葉部分轉紅，賞楓期在10月下旬至12月上旬左右，最佳賞楓期則約在11月中旬左右。（武陵農場提供） 中央社

時序進入秋天，武陵農場內的楓樹也陸續換裝，翠綠楓葉轉為紅、橙、黃、紫等色彩。武陵農場表示，目前楓紅約有1至2成，預估賞楓期在10月下旬至12月上旬左右。

正值賞楓季節，武陵農場今天透過文字稿表示，受低溫以及早晚溫差大影響，農場內的加拿大黃楓已全數染黃，露營區A1區青楓也部分轉紅，其他包括楓香、青楓、紫葉槭、紅榨槭、掌葉槭等品種楓樹，也將陸續轉紅、轉黃。

武陵農場指出，目前楓紅約有1至2成，預估賞楓期在10月下旬至12月上旬左右，最佳賞楓期則約在11月中旬左右。翠綠楓葉陸續轉為黃、橙、紅等色彩，漸層繽紛，交織出動人的秋日美景。

武陵農場也推薦了賞楓熱點，包括妙高台上方文康區、醒獅園附近、萬壽橋的迎賓楓、國民賓館後方及楓林小館、桃花莊南側與沿溪步道附近、場部天鵝池周邊、京華僑兩側，以及露營區A1區與陽光大草原北側區域等。

武陵農場 賞楓

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