中市多校「健康促進」未達標 老師挨罰？

台中市111學年度有多校「健康促進」未達全國標準，台中市教育產業工會指出，教育局要求未達標學校的承辦教師要寫1500字檢討報告、參加工作坊等，學生體位過重、過輕、近視、齲齒，寫檢討報告或上課就會改善？教產工會批教育局「下錯藥方」，是在變相懲罰基層老師，恐促成各校行政大逃亡。

教育局解釋，每年度辦理健康促進工作坊及議題活動是「例行性活動」，部分學校學生健康指標落後，教育局邀請老師參加健康工作促進坊課程，以提升正確健康職能，以利推動及規劃校內健康議題，強調並無要求應「產出小論文」情事。

台中市111學年度，126所國小學生體位「肥胖」人數超過全國平均、116校「過重」及118校「過輕」數超標；四年級學生未治療齲齒率有93校未達標、國小裸視視力不良率有119所學校未達標。

國中學生體位肥胖人數有51校超標、42校體位過重數超標、61校體位過輕超標；國中一年級未治療齲齒率有49所學校未達標，國中學生裸視視力不良率數據計有53所學校未達標。

台中教產工會理事長林碩杰說，教育局要求不符標準、超過200所國中小承辦老師，要寫1500字小論文、參加工作坊、還要寫健康促進檢討報告，引起強烈反彈。

教師紛表示寫檢討報告就可讓過胖、過瘦的孩子體位變正常嗎？有學校舉辦減重運動班，但家長不配合，部分學生小一就肥胖，學生體質、遺傳、飲食習慣才是關鍵，批教育局「抓錯重點」，老師在校僅能提醒學生多吃正餐，不要喝含糖飲料、油炸食物等，但學生三餐不是在校完成的。

至於齲齒部分，部分家長推說牙科門診難預約，沒帶孩子複診，老師也要扛責嗎？改善視力更難，一般來說，在校近距離用眼時間有限，反而是在家若3C使用過量，要老師寫檢討報告和小論文，恐流於形式。

教育局指出，依據學校衛生法第9條規定，學校應加強辦理健康促進及建立健康生活行為等活動，促進學生健康是學校責任之一；教育局已有相關方案規畫、執行中，若有遇到狀況，會與校方、老師溝通，或透過研習課程增進職能，共同促進孩子們的健康。