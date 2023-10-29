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彰化紅龍果葡萄酒評鑑公平 兩競賽5獎項僅1獎留二林

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮農會舉辦益智遊戲，民眾大排長龍參加。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮農會舉辦益智遊戲，民眾大排長龍參加。記者簡慧珍／攝影

彰化縣紅龍果葡萄酒的重要產區二林鎮，今天舉辦優質紅龍果及葡萄酒的評鑑並頒獎，兩種農特產品合計5個獎項，僅1個獎落二林，另外4個被彰化市和埔心鄉的農民抱走；二林鎮農會認為農業技術本來就是互相砌磋，希望二林農民學習優點、改進缺點，爭取明年更好成績。

二林鎮農會112年度龍情蕎薏產業推廣活動，在二林文教育園區一連舉辦兩天，正式活動今天登場，場外展售二林與多個鄉鎮農特產品，場內展覽二林農產品也辦理認識二林農特產品的趣味集章遊戲，熱鬧滾滾。

全台紅龍果種植面積約2774公頃，彰化縣種植紅龍果面積468公頃，二林鎮種植296.93公頃，總產量占全縣六成。二林鎮農會總幹事邱士平說，二林鎮紅龍果已有生產過剩的現象，鎮農會將輔導農民疏果及提高品質，以質取勝維持價格平穩；葡萄酒評鑑提供技術交流平台，農民藉由品酒互相觀摩，從中獲取資訊找到精進技術的管道。

農業部輔導司長陳俊言、農業處副處長蕭麗玲、彰化縣農會總幹事張建豐、二林鎮長蔡詩傑等人出席，二林鎮農會頒獎表揚今年優質紅龍果評鑑、紫晶盃葡萄酒評鑑的得獎人，並把「你消費．我捐款」社會公益活動得款16萬元捐作伯立歐家園Polio Home基金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

農會 紅龍果 葡萄酒 農民 公益活動

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