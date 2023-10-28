聽新聞
test
0:00 / 0:00
搜救犬退役「鐵雄」爸爸強忍淚水 盧秀燕拍肩安慰
台中市消防局特搜大隊3隻搜救犬，包括明星級的「鐵雄」、「腿腿」各9歲除役，兩犬都拿到高級瓦礫堆搜救犬認證，經歷花蓮地震等搜救任務，「鐵雄」成功救出一人，授階二線一星，是全台授階最高的搜救犬。
台中市消防局昨在霧峰區的搜救犬隊舉行「退役搜救犬畢業典禮」，為3隻立下汗馬功勞的搜救犬，以最高規格光榮退休。
「鐵雄」通過高級瓦礫堆搜救犬認證、中級原野搜救犬認證及通過搜救犬國際瓦礫堆任務檢測複試，2018年花蓮震災，在倒塌飯店中救出1名受困者，因此「升官」，2020年授階二線一星，是全台最高階的搜救犬。
經過兩個月觀察適應期，「鐵雄」，將交由一位在國小服務的蕭姓志工，李姓領犬員離別之際相當不捨，強忍眼淚但紅了眼眶。拍畢業照時，市長盧秀燕看出人犬的深厚感情，拍拍領犬員的肩膀安慰。
「腿腿」參與過2018年花蓮震災、2019年潭子民宅倒塌、今年土耳其震災及今年3月的台灣大道房屋倒塌等案件救災。另搜救犬「本丸」因本身對搜救任務適性不足也一同在今年6月正式核准除役。
盧秀燕以深深一鞠躬，感謝3位領養人接手照顧退役犬隻的下半生，特別為他們掛上象徵畢業的學士服領巾，希望牠們榮退之後，能夠在「養父母」的照顧下，擁有快樂、健康的退休生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言