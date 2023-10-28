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搜救犬退役「鐵雄」爸爸強忍淚水 盧秀燕拍肩安慰

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
鐵雄領犬員不忍離別，強忍淚水，市長盧秀燕安慰。「鐵雄」也溫柔看著盧市長，讓不少人感動。圖／台中市政府提供
鐵雄領犬員不忍離別，強忍淚水，市長盧秀燕安慰。「鐵雄」也溫柔看著盧市長，讓不少人感動。圖／台中市政府提供

台中市消防局特搜大隊3隻搜救犬，包括明星級的「鐵雄」、「腿腿」各9歲除役，兩犬都拿到高級瓦礫堆搜救犬認證，經歷花蓮地震等搜救任務，「鐵雄」成功救出一人，授階二線一星，是全台授階最高的搜救犬。

台中市消防局昨在霧峰區的搜救犬隊舉行「退役搜救犬畢業典禮」，為3隻立下汗馬功勞的搜救犬，以最高規格光榮退休。

「鐵雄」通過高級瓦礫堆搜救犬認證、中級原野搜救犬認證及通過搜救犬國際瓦礫堆任務檢測複試，2018年花蓮震災，在倒塌飯店中救出1名受困者，因此「升官」，2020年授階二線一星，是全台最高階的搜救犬。

經過兩個月觀察適應期，「鐵雄」，將交由一位在國小服務的蕭姓志工，李姓領犬員離別之際相當不捨，強忍眼淚但紅了眼眶。拍畢業照時，市長盧秀燕看出人犬的深厚感情，拍拍領犬員的肩膀安慰。

「腿腿」參與過2018年花蓮震災、2019年潭子民宅倒塌、今年土耳其震災及今年3月的台灣大道房屋倒塌等案件救災。另搜救犬「本丸」因本身對搜救任務適性不足也一同在今年6月正式核准除役。

盧秀燕以深深一鞠躬，感謝3位領養人接手照顧退役犬隻的下半生，特別為他們掛上象徵畢業的學士服領巾，希望牠們榮退之後，能夠在「養父母」的照顧下，擁有快樂、健康的退休生活。

搜救犬 花蓮 台中市 盧秀燕

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