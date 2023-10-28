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現撈景點松柏漁港拚轉型！生鱻市集攤位租金高 漁民不愛

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
松柏漁港生鱻市集即將試營運。圖／李文傑提供
松柏漁港生鱻市集即將試營運。圖／李文傑提供

台中市松柏漁港魚貨多功能集貨場內部裝修及周邊設施工程，今年8月申報完工，台中區漁會開始受理松柏漁港生鱻市集各據點使用登記、簽約。不過，漁民反映攤位租金高、使用不便，登記狀況卻不踴躍。

農業局長張敬昌強調，松柏漁港生鱻市集目前最重要的是先炒熱買氣知名度，不要只為了收高租金；另對市集內部設施的使用規畫，市府會綜合考量。

松柏漁港以漁民現捕上岸、未經冷凍處理的新鮮海產，清晨6點起漁民習慣在路旁擺售俗稱「現撈仔」為主，內行消費者趁新鮮採購。

大甲區松柏漁港2016年3月完成土地變更，從國有地變為漁業用地，中央補助從1.2億縮至9000萬，一度因原物料上漲、減項發包；市府又追加3900萬，改善內部空間，一波多折。

啟用後內部裝潢雖美觀，但第一次公告每個攤位每月使用費要1萬2000元，漁民進駐意願不高。議員李文傑說，第二次公告試營運期間使用費雖降到每月6000千元，但不含水電費，對部分漁民來說仍負擔沉重。

此外，也有漁民反映生鱻市集內部的攤位空間不夠大，賣魚貨要殺魚時還要拿到殺魚區處理，與傳統賣魚、殺魚過程一氣呵成大不同，漁民深感不便，李文傑說，這些問題都可能影響漁民進駐意願，希望市府要進一步和漁民溝通。

農業局長張敬昌表示，松柏漁港生鱻市集目前由台中區漁會經營管理，有別於其他的魚市場，松柏漁港專營現撈仔魚貨，相當有特色，農業局對松柏漁港的營運很有信心。即將進入東北季風季節，市集規劃先試營運，明年開春再正式開幕。

台中松柏漁港是知名景點，海灘戲水、玩沙、踏浪、看夕陽好地方，台中濱海自行車專用道串接苗栗縣最後一哩路完成，包括長度達85公尺的自行車景觀橋、鋼琴造型休憩點、漁網造型地景、安全護欄等新建設施，打造景觀特色騎乘環境。

松柏漁港生鱻市集規劃攤位，內部裝潢已完工。圖／李文傑提供
松柏漁港生鱻市集規劃攤位，內部裝潢已完工。圖／李文傑提供
台中松柏漁港流行新鮮現撈仔，漁獲上岸，漁民在漁港現殺現賣。圖／李文傑提供
台中松柏漁港流行新鮮現撈仔，漁獲上岸，漁民在漁港現殺現賣。圖／李文傑提供
松柏漁港生鱻市集規劃攤位，內部裝潢已完工。圖／李文傑提供
松柏漁港生鱻市集規劃攤位，內部裝潢已完工。圖／李文傑提供
松柏漁港賣貨時間從清晨6點開始，內行消費者趁新鮮採購。圖／李文傑提供
松柏漁港賣貨時間從清晨6點開始，內行消費者趁新鮮採購。圖／李文傑提供

漁民 港生 自行車

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