聽新聞
test
0:00 / 0:00
谷關伊豆溫泉會館暫停營業 中市府提供員工就業協助
谷關伊豆日式露天溫泉會館近期傳出暫停營業，台中市政府勞工局為減緩會館員工因停業期間造成的薪資減少影響，主動與伊豆會館建立聯繫協處機制，也派員到伊豆會館提供就業服務、獎補助專案、旅宿業徵才活動訊息，確保員工在停業期間穩定就業。
台中市勞工局長張大春表示，最近伊豆會館宣布暫停營業，勞工局迅速展開行動，主動與伊豆會館建立聯繫，設立員工求職服務單一窗口和諮詢專線04-25943083，協助員工在營業暫停期間尋找其他相關工作機會。
張大春說，台中市就業服務處設立單一服務窗口，主動整理和平區旅宿業的相關職缺信息，到伊豆會館了解員工的就業需求。
就服處協助這些員工辦理求職登記，媒合合適職缺，並提供個別需求的就業促進措施和職業訓練訊息，專人提供一案到底就業服務。勞工局10月26日將舉辦神木谷假期大飯店的徵才活動，並提供給伊豆會館員工，幫助其再就業。
就服務表示，現在除提供包括就業服務、獎補助專案、職業訓練訊息等多方位的協助，確保會館員工順利找到新工作外，也密切關注會館營運情況，適時給予相關協助，維護勞工權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言