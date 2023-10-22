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谷關伊豆溫泉會館暫停營業 中市府提供員工就業協助

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
谷關伊豆日式露天溫泉會館近期傳出暫停營業，台中市政府勞工局主動與伊豆會館建立聯繫協處機制，派員到伊豆會館提供就業服務、獎補助專案、旅宿業徵才活動訊息，確保員工在停業期間能穩定就業。圖／台中市政府提供
谷關伊豆日式露天溫泉會館近期傳出暫停營業，台中市政府勞工局主動與伊豆會館建立聯繫協處機制，派員到伊豆會館提供就業服務、獎補助專案、旅宿業徵才活動訊息，確保員工在停業期間能穩定就業。圖／台中市政府提供

谷關伊豆日式露天溫泉會館近期傳出暫停營業，台中市政府勞工局為減緩會館員工因停業期間造成的薪資減少影響，主動與伊豆會館建立聯繫協處機制，也派員到伊豆會館提供就業服務、獎補助專案、旅宿業徵才活動訊息，確保員工在停業期間穩定就業。

台中市勞工局長張大春表示，最近伊豆會館宣布暫停營業，勞工局迅速展開行動，主動與伊豆會館建立聯繫，設立員工求職服務單一窗口和諮詢專線04-25943083，協助員工在營業暫停期間尋找其他相關工作機會。

張大春說，台中市就業服務處設立單一服務窗口，主動整理和平區旅宿業的相關職缺信息，到伊豆會館了解員工的就業需求。

就服處協助這些員工辦理求職登記，媒合合適職缺，並提供個別需求的就業促進措施和職業訓練訊息，專人提供一案到底就業服務。勞工局10月26日將舉辦神木谷假期大飯店的徵才活動，並提供給伊豆會館員工，幫助其再就業。

就服務表示，現在除提供包括就業服務、獎補助專案、職業訓練訊息等多方位的協助，確保會館員工順利找到新工作外，也密切關注會館營運情況，適時給予相關協助，維護勞工權益。

勞工局 台中市 張大春

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