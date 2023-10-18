「中漂」掀風潮 中市人口破284萬

台中市人口數2017年超越高雄市，成為全國第二大城後，今年9月人口數再創新高達284萬1225人。民政局長吳世瑋說，從去年6月迄今，已連續16個月人口數正成長，揮別疫情期間人口負成長陰霾，其他五都移入近萬人，出現「中漂」風潮。議員表示，人口成長帶來的交通壅塞、房價飆漲等後遺症，應及早因應。

台中市2020年達282萬人後，疫情期間最低減少到280萬多人。中市府表示，市民在疫情期間，未返台而遭除籍的人數約2萬人，人口數一度負成長，隨著解封後數字回升。

民政局表示，今年以來人口成長近2.7萬人，鄰近的彰化縣遷入7546人最多，新北市遷入3949人、南投縣3610人、台北市2772人、高雄市2561人；除了磁吸鄰近縣市人口，其他五都也移入近萬人。

根據統計，台中市今年以來遷入人口最多的行政區，分別是北屯區7146、南屯區3361、西屯區2999人、太平區2025人、烏日區1794人；不過原縣區的豐原、后里、大里、霧峰負成長，原市區的中區、西區人口停滯。

吳世瑋說，台中占地理優勢，交通、公共建設、商業機能及社會福利到位，尤其近年來空汙明顯改善，打造宜居城市，吸引中部各縣市人口遷入，也吸納五都「中漂」人口。

議會民進黨團總召何文海說，台中人口增加值得賀喜，但像巨蛋一再流標，重大建設得再加強；台中汽機車登記數量高，交通塞車問題日益嚴重，捷運藍線等要盡快推動；台中房價已飆漲，如何讓年輕人不被高房價壓垮，市府要有對策。

議會國民黨團書記長黃馨慧表示，人口移入台中「用腳投票」，代表市長施政獲肯定，人口成長後，更需要提供便捷大眾運輸服務，尤其中央不要再卡捷運藍線，盡快核定施工。