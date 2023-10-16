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全聯花486元中獎100萬 接到通知電話樂歪問「怎麼給？」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣為刺激消費舉辦2023彰化GO購消費抽獎活動，三次抽獎共提供1萬多個獎項。記者林敬家／攝影
彰化縣為刺激消費舉辦2023彰化GO購消費抽獎活動，三次抽獎共提供1萬多個獎項。記者林敬家／攝影

彰化縣為刺激消費，舉辦2023彰化GO購消費抽獎活動，今在縣府中庭舉行直播抽獎，這次將頭獎最大獎現金100萬元抽出，得獎者是和美鎮李先生，在全聯消費486元，接到縣長王惠美的通知電話，一時間還不可置信，直說「謝謝」，還問「怎麼給」。

「2023彰化GO購」抽獎活動今年7月1日起跑，3個月期間登錄消費金額突破10億元，王惠美今天抽出頭獎最大獎現金100萬元，電話末三碼628，為和美李先生在全聯消費486元中獎。

王惠美親自打電話通知，電話響了4聲，電話接起她連問了3聲「是李先生嗎」，又問「你有在全聯買東西嗎」，對方起初回「對，怎麼了嗎」，王惠美向中獎者說「抽中100萬」時，電話傳來笑聲，並指自己買什麼不知道了，還問「什麼時候給」，顯得相當雀躍。

王惠美表示，三次抽獎共提供1萬多個獎項，所有幸運得主，縣府將於1天內發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請得獎者依照指示，在活動網站最新消息公告日後14天內將領獎文件拍照上傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，將會盡快核發各獎項。

縣府也提醒，兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款，詐騙手法層出不窮請大家留心注意。

彰化縣為刺激消費，舉辦2023彰化GO購消費抽獎活動，今在縣府中庭舉行直播抽獎，彰化縣長王惠美（左）抽出頭獎現金100萬元。記者林敬家／攝影
彰化縣為刺激消費，舉辦2023彰化GO購消費抽獎活動，今在縣府中庭舉行直播抽獎，彰化縣長王惠美（左）抽出頭獎現金100萬元。記者林敬家／攝影

王惠美 頭獎

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