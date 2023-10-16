交通部：藍線專業審核將核定 議員籲賴清德向台中道歉

賴清德在旅中鄉親後援會成立大會指盧市府台中捷運藍線改回胡志強任內路線，賴指控盧改到「有力人士的家附近」，引起軒然大波。國民黨市議員黃佳恬說，連交通部都打臉賴清德，賴是搞不清楚狀況，還是刻意操作議題，她要求賴清德說清楚「有力人士」到底是誰？並向台中人道歉！市長盧秀燕表示，交通部已通過藍線審查，現在靜等行政院通過核定。

民進黨團指胡志強與盧秀燕聯手消滅藍線，包括胡志強推BRT、盧更改林佳龍路線、總經費增加633億經費等。國民黨議員黃健豪說，藍線增加633億，除本來該編的土地徵收費用，還有一筆是物價漲幅。會議記錄白紙黑字，是行政院、交通部要求台中市府因應物價漲幅增加經費，現在又怪台中增加經費？

議員劉士州說，胡志強任內力推捷運藍線、綠線，但為了爭取經費，時任總統陳水扁一度還跑給胡志強追，最後才同意綠線採高架建設，胡志強推BRT也更是著眼培養大眾運輸人口，他指綠營是信口開河。

議員黃佳恬說，交通部長王國材今已否認「有力人士」的說法，強調核准中市線綜合規劃報告，一切秉於專業審查，且即將核定。形同打臉副總統賴清德。她說，賴清德在台中胡扯藍線因有力人士改道，根本抹黑盧秀燕、傷害台中人，她要求賴清德應向台中人道歉。

羅廷瑋說，當時林佳龍為何要改變胡志強的規劃，把站點設在無人沙鹿重劃區又沒和沙鹿車站共構？ 盧秀燕回到台灣大道有什麼問題？交通部已說了林佳龍時代的站點「轉乘不便」，其他綠營民代難道在平行時空？