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埔里垃圾山臭名在外！新人卻獨愛在這拍婚紗 網熱議：果然有味道

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
埔里鎮清潔隊垃圾山驚人，卻有新人以垃圾山當背景拍婚紗，引起網友熱議。圖／埔里清潔隊提供
埔里鎮清潔隊垃圾山驚人，卻有新人以垃圾山當背景拍婚紗，引起網友熱議。圖／埔里清潔隊提供

南投埔里鎮清潔隊垃圾山堆積超過上萬公噸，惡臭連清潔隊員都受不了，今天下午卻有一對新人，以垃圾山為背景拍攝婚紗照，在網路引發熱議，網友留言「這樣的婚紗照，果然有味道！」

埔里鎮沒有垃圾暫置場，垃圾只能堆置清潔隊旁空地，再運送外縣市處理。今年春節過後，垃圾外運量減少，垃圾快速增加，堆出上萬公噸的垃圾山，比一旁清潔隊辦公大樓還高，惡臭及蟲蠅孳生，讓清潔隊員受不了，清潔隊一度想另尋他處辦公。

清潔隊垃圾山「臭名在外」，竟成另類景點。清潔隊員今天下午發現有新人以垃圾山為背景拍攝婚紗，讓清潔隊員大感驚訝。有民眾說，為了讓婚紗照更有話題，除了風景區外，許多新人更到高山、海底甚至殯儀館拍婚紗，但到垃圾山拍婚紗還是頭一回，除了年輕人喜歡搞怪，也佩服這對新人的耐臭功夫。

清潔隊員將照片貼上社群網路，引發網友熱議，直言這樣的婚紗照果然有味道，也有人留言討論到垃圾山拍婚紗的動機，有人猜「接下來會不會申請在這裡辦桌請客」、「新人是環保尖兵」、「這是回收業宣傳廣告」。

埔里鎮垃圾累積4千公噸，垃圾山和清潔隊辦公室一樣高，也讓清潔隊員每天與垃圾、惡臭為伴，苦不堪言。圖／縣議員陳宜君提供
埔里鎮垃圾累積4千公噸，垃圾山和清潔隊辦公室一樣高，也讓清潔隊員每天與垃圾、惡臭為伴，苦不堪言。圖／縣議員陳宜君提供
埔里鎮清潔隊垃圾山驚人，卻有新人以垃圾山當背景拍婚紗，引起網友熱議。圖／埔里清潔隊提供
埔里鎮清潔隊垃圾山驚人，卻有新人以垃圾山當背景拍婚紗，引起網友熱議。圖／埔里清潔隊提供
埔里鎮垃圾累積4千公噸，垃圾山和清潔隊辦公室一樣高，也讓清潔隊員每天與垃圾、惡臭為伴，苦不堪言。圖／縣議員陳宜君提供
埔里鎮垃圾累積4千公噸，垃圾山和清潔隊辦公室一樣高，也讓清潔隊員每天與垃圾、惡臭為伴，苦不堪言。圖／縣議員陳宜君提供

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