彰化線西塭仔港道路補了又破洞 議員批原因至今沒釐清

彰化縣線西塭仔漁港是地方知名現撈魚貨產地，觀光人潮進出頻繁，但漁港入口處8月初短短一周連破兩個大洞，直徑甚至達1米寬，沒想到填補之後，又有民眾昨天通報，同條路面又破了一個洞，由於破洞原因仍待釐清，第四河川局指出，須再召集各單位到場釐清原因，目前先拉起封鎖線避免人車發生意外。

彰化縣議員賴清美說，進出塭仔港的路面一塌再塌，8月6日出現第一個大洞長50公分、寬30公分，洞都還沒填補好，8月9日左右又出現更大的洞，好不容易兩個洞釐清權責後都填平，先前颱風漁民暫停出海，這幾天開始出海，人車進出頻繁，沒想到今天在差不多的位置又崩塌出一個洞，到底什麼原因，相關部門真的要查明問題。

台水第十一區處管理處指出，之前道路破洞時，也有民眾反應港區海巡單位沒有水可用，後來發現是因為水管脫落，之後水管修復送水，也將破洞封起，這次破洞原因須待路權單位釐清。

漁民原本懷疑破洞是因區域排水長期沖刷，造成地基掏空，甚至土方把自來水管的連接器也給沖毀，四河局指出，上次破洞透過雷達探測了解原因，排除堤防沖刷引起，應是地層問題，土壤過於鬆散才會道路塌陷，這次破洞在靠西的位置，原因還需要召集各單位勘查，了解是否因水管埋設導致漏水影響地層。