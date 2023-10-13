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都到高雄、台南旅遊！台中登革熱快篩陽+4 這3區注意了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市府防疫人員執行戶外登革熱防治。圖／衛生局提供
台中市府防疫人員執行戶外登革熱防治。圖／衛生局提供

台中市衛生局今證實，接獲台中市及台南市院所通報，新增4例本土登革熱NS1陽性個案，都在中秋及雙十連假期間高雄及台南旅遊史，其中50多歲女性個案於發病前至今都在台南，其餘3例已通知居住所在地、工作地及活動地的大雅區公所、南區區公所及西屯區公所召開登革熱區級中心會議，執行防治作為。

衛生局說明，經疫調發現，這4例分別為2男(分別為30多歲、50多歲)，2女(分別為30多歲、50多歲)，4人都在9月底至10月初期間有高雄及台南旅遊史，4人陸續在10月5日至10月11日期間出現發燒、疲倦、肌肉痠痛等疑似登革熱症狀，並在10月11日就醫執行NS1快篩陽性後通報，4個案在台中市同住家人共10人，都無不適症狀，持續健康追蹤。

衛生局長曾梓展說，疾管署統計至今天，台中市共30例境外移入、26例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，已有12例本土登革熱個案監測期滿，其餘個案將陸續疫情監測至11月5日，請市民落實防蚊和提高警覺。

曾梓展呼籲，中秋及雙十連假後，已陸續發生民眾至登革熱流行地區後確診的情形，國內登革熱疫情仍嚴峻，請務必加強防蚊措施；如出現發燒、肌肉骨頭痠痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀時，請速就醫，主動告知旅遊史，以利醫師及早診斷通報。

衛生局說，針對本土個案的化學防治前，市府會先行通知個案住家半徑50公尺住民配合防治；另執行戶外半徑200公尺化學防治，請市民主動配合，如查獲積水容器有孑孓，最高可罰1.5萬元；若有拒絕、規避或妨礙防治工作，最高可處30萬元罰鍰，呼籲市民配合防治政策，防堵登革熱。

台中市府防疫人員執行登革熱病媒蚊孳生源清除工作。圖／衛生局提供
台中市府防疫人員執行登革熱病媒蚊孳生源清除工作。圖／衛生局提供

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