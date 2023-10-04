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台中停班停課中捷明仍營運 全日調整班距15分鐘一班

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運明天照常營運，調整班距為15分鐘1班。記者陳秋雲/攝影
台中捷運明天照常營運，調整班距為15分鐘1班。記者陳秋雲/攝影

台中市政府宣布明(5)日停止上班、停止上課。台中捷運綠線仍營運，但調整班距，明天全日15分鐘一班，並視旅運狀況機動調整。

台中捷運公司表示，行控中心也將持續監看風力等級，車站人員加強檢視車站、列車及設施設備，並視風力強度採取應變措施。

中捷公司表示，當平均風力達7級，列車將採減速行駛。平均風力達8級或瞬間風力達10級，列車將暫停行駛；列車暫停行駛後，經確認風力減弱，平均風力未達8級或瞬間風力未達10級，且時間滿2小時，將啟動軌道巡檢作業，確認行車安全無虞後恢復營運。

中捷公司表示，捷運即時營運狀態可至台中捷運官網或APP查詢，如有相關服務問題，可撥打客服專線(04)3706-3606洽詢。

台中捷運 客服

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