聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市首日公開流感疫苗廠牌 有指名打高端、有為這事拒打
中央採購公費流感疫苗賽諾菲、國光、東洋及高端等4家廠牌，台中市長盧秀燕昨宣布公費流感疫苗接種單位需公開揭示廠牌，今天是實施首日，有診所反映，有民眾是指名要打高端疫苗，也有診所反映，該診所打國光疫苗，有長者一聽診所要加收150元掛號費，就轉頭離開。
衛生局長曾梓展說明，市府已採購81萬1300劑四價流感疫苗，其中78萬8100劑提供公費對象接種、1萬9000劑提供高中職以下教職員與學生在校接種、200劑提供居家托育人員接種，另4000劑提供設籍台中市低收、中低收入戶家庭成員及市府防疫人員接種。
曾梓展指出，公費疫苗接種分2階段，第一階段前日起施打，第二階段則為11月1日起施打。今起台中市各衛生所、合約醫療院所、各接種站(含校園)等施打場所，在明顯處公開揭示當日疫苗接種廠牌，供民眾了解。
林姓長者說，他打流感疫苗沒有在分廠牌，哪一家廠牌他都能接受，方便就好，重點是打了以後可以增加保護力。
有診所說，今天有接到民眾打電話詢問「診所有打高端疫苗嗎？」細問才發現，對方是指名要打高端，不知如何查起，於是逐一打電話到公費流感疫苗有合約號 診所詢問。
另有診所表示，該診所為公費流感疫苗合約院所，成人打流感疫苗廠牌為「國光」、幼兒打「賽諾菲」，2日施打至今，有近90名長者接種疫苗，接種者沒有在意打什麼品牌，只有少數長者因為掛號費原因，選擇拒打；幼兒部分，全數都接種。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言