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中市首日公開流感疫苗廠牌 有指名打高端、有為這事拒打

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
今天是台中市公開公費流感疫苗廠牌首日，一家診所貼有成人「國光」、幼兒「賽諾菲」。記者趙容萱／攝影
今天是台中市公開公費流感疫苗廠牌首日，一家診所貼有成人「國光」、幼兒「賽諾菲」。記者趙容萱／攝影

中央採購公費流感疫苗賽諾菲、國光、東洋及高端等4家廠牌，台中市長盧秀燕昨宣布公費流感疫苗接種單位需公開揭示廠牌，今天是實施首日，有診所反映，有民眾是指名要打高端疫苗，也有診所反映，該診所打國光疫苗，有長者一聽診所要加收150元掛號費，就轉頭離開。

衛生局長曾梓展說明，市府已採購81萬1300劑四價流感疫苗，其中78萬8100劑提供公費對象接種、1萬9000劑提供高中職以下教職員與學生在校接種、200劑提供居家托育人員接種，另4000劑提供設籍台中市低收、中低收入戶家庭成員及市府防疫人員接種。

曾梓展指出，公費疫苗接種分2階段，第一階段前日起施打，第二階段則為11月1日起施打。今起台中市各衛生所、合約醫療院所、各接種站(含校園)等施打場所，在明顯處公開揭示當日疫苗接種廠牌，供民眾了解。

林姓長者說，他打流感疫苗沒有在分廠牌，哪一家廠牌他都能接受，方便就好，重點是打了以後可以增加保護力。

有診所說，今天有接到民眾打電話詢問「診所有打高端疫苗嗎？」細問才發現，對方是指名要打高端，不知如何查起，於是逐一打電話到公費流感疫苗有合約號 診所詢問。

另有診所表示，該診所為公費流感疫苗合約院所，成人打流感疫苗廠牌為「國光」、幼兒打「賽諾菲」，2日施打至今，有近90名長者接種疫苗，接種者沒有在意打什麼品牌，只有少數長者因為掛號費原因，選擇拒打；幼兒部分，全數都接種。

今天是台中市公開公費流感疫苗廠牌首日，一家診所貼有成人「國光」、幼兒「賽諾菲」。記者趙容萱／攝影
今天是台中市公開公費流感疫苗廠牌首日，一家診所貼有成人「國光」、幼兒「賽諾菲」。記者趙容萱／攝影

流感疫苗 高端疫苗

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