中市推不塑商店 夜市攤商少配合

台中市環保局推動垃圾減量，輔導夜市攤商加入「不塑商店」行列，今年鎖定忠孝路夜市、捷運夜市，餐飲攤商共361家，但僅有15%、53攤響應。攤商表示，物價上漲，自備餐具提供優惠會降低利潤，對消費者誘因也不大；非一次性餐具擔心消費者接受度，而且對非店面攤商而言，洗餐具用水量實在太大。環保局表示將持續宣導。

台中市環保局鼓勵自備餐具，結合11處夜市、7處商圈辦活動，10月13日至28日至3500處攤商，自備容器或環保杯，即可兌換1張50元環保消費券，環保局編列預算補助，總計6千張，可在消費時折抵。

南投市公所與經濟部合作，也推出「減碳好市券」，10月到傳統市場購物，自備環保袋、環保杯或環保餐具，即可獲得100元兌換券，可在配合店家使用；10月每周三上午8點到12點，在南投市公有市場阿欽早餐店、中興新村第一、第三市場兌換。

台中市環保局輔導忠孝路夜市、捷運夜市減「塑」，攤商內用使用可重複使用餐具，外帶不用塑膠免洗餐具，並提供自備餐具的消費者優惠，共有53家攤商響應，自備環保餐具提供5元折扣，有的餐點加量。

環保局表示，捷運夜市共有170家攤商、忠孝路夜市有191家，總共361攤商，但只有53家響應；攤商反映，自備餐具優惠涉及成本，物價上漲利潤低，沒太大空間折價；消費者在意衛生，若採取重複使用餐具，擔心消費者接受度不高。

賴姓攤商表示，夜市利潤低，商家折價5或10元，對消費者誘因不高；逛夜市多數人習慣一次性餐具，若要不斷洗碗盤、筷子，對非店面的攤商而言，用水量驚人，恐怕有實際困難。

環保局長陳宏益說，夜市消費力強，若能自備餐具或使用非一次性餐具，可帶動垃圾減量；環保消費券活動估計可減少13.2萬個免洗餐具；台中市輔導環保夜市，須使用重複清洗餐具、落實垃圾分類，裝設油煙防治設備等，南區大慶夜市獲得環保署認證。