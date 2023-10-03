秋颱小犬增強暫不影響中部 蔬菜均價跌兩元

秋颱「小犬」威力增強，中部地區未受影響，彰化縣溪湖鎮果菜市場原本應聲上揚25%的蔬菜批發均價，今天回跌6%，市場預估秋颱風雨如果沒來彰化縣或雨勢不大，菜價應可平穩進入「大月」。

溪湖鎮果菜市場中秋節後恢復交易，本（10）月1日蔬菜到貨量47噸942公斤，每公斤交易均價25.6元，昨（2日）到貨量30噸，交易均價32.1元，今天到貨量尚未計算，先掛出交易均價30.1元。

溪湖鎮果菜市場總經理徐証傑今天表示，剛過完需求量大的中秋節，蔬菜到貨量減少牽動交易均價，昨秋颱小犬增強為中颱，交易市場因預期心理而菜價上升，還好彰化縣尚稱風和日麗，目前沒傳出農業災損，今天菜價下滑。

徐証傑說，根據氣象預報，颱風路徑靠近台灣南部，若沒變化，中部地區不受影響的情況下，菜價應可保持穩定，本月中旬高麗菜等冬季大宗蔬菜將採收上市，消費市場貨源充足，菜價將回到平穩狀態；「大月」就要來了，消費者不必囤積蔬菜。

今天蔬菜批發交易均價顯示「菜王」仍以種植和採收都費工的韭菜高居第一名，每公斤均價134.5元，其次青蔥95.7元，價位第三高的是芹菜90.4元，常吃的小白菜等葉菜類每公斤均價18.5元到31.9元，高麗菜51.2元。