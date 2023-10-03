好康來了！自備這三樣 南投傳統市場購物送百元好市券

南投市公所與經濟部合作，共同推出「傳市品牌、減碳好市券」活動，10月到傳統市場購物，自備環保用品，就能獲得100元「減碳好市券」，可在配合商家使用，促進傳統市集商機，也從生活中落實環保，減少廢棄物讓南投市環境更美好。

南投市長張嘉哲說，永續環保是大家都要重視的問題，為了鼓勵民眾到傳統市場購物，並減少塑膠產品，10月的每周三上午8時至12時，在傳統市場購物限量發送減碳好市券，地點在南投市公有零售市場阿欽早餐店、中興新村第一市場及第三市場。

民眾購物時，使用自備的環保袋、環保杯或環保餐具等環保物品，由服務台人員確認無誤，便可以獲得好市券。每人每日限領一分，不得跨市場使用，使用期限至10月31日止。民眾拿到好市券後，可以到市場範圍內、有張貼本活動標誌的配合商家，再憑券消費，還可以享用南投意麵，歡迎大家多多利用。

南投市公有零售市場自治會響應這次活動，還配合摸彩送大獎，民眾同時可獲得摸彩券參加摸彩，最大獎有液晶螢幕電視3台。