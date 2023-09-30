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大埔截水溝堤岸工程施工 明起這路段全線封閉4年

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程第4區段即將施工，工程單位公告交通管制路段。圖／彰化縣府提供
彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程第4區段即將施工，工程單位公告交通管制路段。圖／彰化縣府提供

彰化大埔截水溝堤岸道路拓寬工程第四區段即將施工，兩側堤岸道路埔內街延和一號橋上游側至大埔路縣道137線延平橋全線明天起進行交通管制作業，將為期到2027年12月15日止皆全線全日道路封閉，縣府提醒用路人配合交通管制及改道。

縣府指出，工程起點為彰水橋往東沿大埔截水溝兩岸辦理道路拓寬工程，沿線經崙美橋、省道台1線、縣道137線、建國科技大學，終點為彰化市中興路與介壽北路口，全長約4.5公里，道路單側拓寬9公尺，分為6區段施作，總工期為1825日曆天。

道路封閉後，建議路人提前改以省道台線中山路、延平路、雲長路、埔西街、大埔路縣道137線之替代路線行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。

大埔截水溝堤岸道路拓寬工程為彰化縣重大工程，但工程施作具挑戰，需興建鋼曲橋跨越中山高速公路，以及開挖地道施作箱涵來穿越台鐵鐵軌，縣府指出，全線通車後可舒緩彰化交流道交通壅塞情形，工程兼顧水岸景觀美化，將重新形塑彰化市景觀，成為新地標。

大埔 交通管制 彰化

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