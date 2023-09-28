南投縣10月6日起發放重陽敬老禮金 全縣近10萬人可領

南投縣政府今天指出，縣府將從10月6日起發放重陽敬老禮金，65歲以上長者可領取禮金1000元，百歲以上人瑞可領1萬元；估計發放金額為9945萬多元，約9萬9000多人可領禮金。

南投縣政府今天發布新聞稿指出，10月23日為重陽節，縣府為表達對長輩的關懷，將自10月6日起發放重陽敬老禮金，長輩可選擇領現金或申請匯款方式領取；選擇領取現金者，可依通知到指定地點領取或由各村里幹事、村里長到府致送；申請匯款方式領取者，須先填寫匯款申請書；至於百歲人瑞將由縣府親自前往長者家中發放敬老禮金。

縣府表示，只要在今年6月30日前已設籍本縣且未再遷出的60至64歲原住民、65歲至99歲長輩及百歲以上人瑞，都能獲贈重陽節敬老禮金；60至64歲原住民可領新台幣500元，65歲至99歲長者可領1000元，百歲人瑞可領1萬元。

縣府指出，全縣符合領取資格的縣民有9萬9000多人，估計禮金發放總計金額為9945萬多元。