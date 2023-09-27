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員林車站都更招商地上權延長到70年 百貨、樂齡宅業者有興趣

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台鐵局今天宣布重啟員林車站都更招商，招商範圍擴大為西側商業區以及橋下商業空間，總樓地板開發面積約1.5萬坪。圖／彰化縣府提供
台鐵局今天宣布重啟員林車站都更招商，招商範圍擴大為西側商業區以及橋下商業空間，總樓地板開發面積約1.5萬坪。圖／彰化縣府提供

彰化員林火車站周遭閒置空間多，台鐵局今天宣布重啟員林車站都更招商，招商範圍擴大為西側商業區以及橋下商業空間，總樓地板開發面積約1.5萬坪，都市更新設定地上權也從原本50年增加到70年，降低投資廠商興建成本，目前已有百貨業者、長照樂齡宅業者展現興趣。

台鐵局今天在彰化縣府舉辦招商說明會，台鐵局資產開發中心副總經理劉睿紘說，員林火車站是中部地區首先高架化工程車站，也是台鐵一等站，每天超過1.6萬人次進出，加上員林大道外環道及184重劃區建設，帶動生活機能，有穩定人流。

劉睿紘表示，員林車站都更招商，未來可作為商場、百貨、影城、辦公大樓、旅館、便利商店、住宅等，也可以新建住商複合型大樓，低樓層是商辦、高樓層為住宅。

台鐵局原本招商開發只有西側商業區，但評估之後認為無法帶動前站商業空間，這次招商也納入橋下空間，可作為商業區使用，共計約2.7公頃，包括西側商業區設定普通地上權，有1.92公頃，橋下空間因上方作為路軌使用，設定區分地上權，有0.79公頃。

員林車站周邊土地都市更新釋出招商的土地，業者普遍認為區位佳，相關條件也合理，但整體位置太過狹長，台鐵局先前訪商也有業者認為後站道路狹窄只有6米，不利開發，顧問公司指出，與縣府協調，未來開發商想變更都市計畫，將後站作為12米計畫道路也不無可能；未來開發權利金共3千萬，營運權利金算下來每坪不到20萬元，具有利條件。

彰化縣府建設處長劉玉平說，員林車站都更2019年曾招商，但因疫情沒有成功，員林房地產和公共建設越來越多，是南彰化整體成長最快速的地方，員林市和周邊鄉鎮結合起來超過20萬人口，足以支撐百貨商場營運，目前在員林商業區取得土地每坪超過45萬，台鐵局以較低成本讓開發商取得土地，能投入更多經費在新設和管理上。

台鐵局偕同縣府舉行員林火車站周邊土地都市更新事業招商說明會。記者林敬家／攝影
台鐵局偕同縣府舉行員林火車站周邊土地都市更新事業招商說明會。記者林敬家／攝影
台鐵局今天宣布重啟員林車站都更招商，都市更新設定地上權也從原本50年增加到70年，降低投資廠商興建成本。記者林敬家／攝影
台鐵局今天宣布重啟員林車站都更招商，都市更新設定地上權也從原本50年增加到70年，降低投資廠商興建成本。記者林敬家／攝影

員林 台鐵 火車站 都更 地上權

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