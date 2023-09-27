彰縣捕蜂捉蛇 綠要農業處設服務專線

彰化縣消防員人均服務人口在全國排第二，僅次於高雄市，人力吃緊之餘，目前夜間還得負責捕蜂抓蛇等業務，10月後將全天候委託民間執行。不過，民進黨議會黨團批評，消防局仍須受理報案，要求農業處設服務專線，讓消防回歸專業。農業處長邱奕志說，目前24小時受理有實質困難，將再跨局處研議。

屏東工廠大火再釀消防員殉職，消防人力不足再度引起重視。內政部消防署統計，到今年7月底彰化縣消防局編制986人，預算員額780人，但現有人力723人，每名消防員服務人口為1714人，遠高於全國平均值1383人，以往彰化人均服務人口高居全國第一，最近才被高雄市1786人超越，鄰近的台中市僅1597人、南投縣則是1072人。

彰化縣消防局每年受理捕蜂捉蛇案件約7、8千件，2018年農業處編列1600萬元經費，由消防局發包，每天上午8時到晚間10時委外執行，其餘仍由消防局負責；捕蜂業務9月、捕蛇業務10月起，將全天候委外執行，消防局僅受理報案，若有立即危害才會出勤。

議會民進黨團開記者會要求，消防局應逐年補足人力，10月捕蜂捉蛇業務將全天候委託民間執行，但消防局還得受理報案「為德不卒」，要求農業處成立專責小組，設立24小時服務專線受理，讓消防真正回歸專業。

消防局表示，未來2年各編列6000萬、各增加員額40人，可逐步充實人力。農業處表示，農業處是一般行政機關，24小時受理捕蜂抓蛇報案有實際困難，才協調仍由消防局受理報案，將再透過跨局處研議。