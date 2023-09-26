中市今年將復發6百元敬師禮券 盧秀燕：教師節後發放

教師節前夕，台中市長盧秀燕今宣布，今年將恢復發放「6百元敬師禮券」，相關法律問題近期才解決，需跑行政流程，且尚無編列預算，但仍決定排除萬難，今年發放禮券，可能來不及節前發放，節後一定會發放完成。

各縣市在2015年前皆會發放「敬師禮券」，聊表對教師們的敬意，怎料2016年遭行政院函示，認為此項撥款在法律上無依據，故停止發放；但時至今年，高雄市長陳其邁24日宣布，將恢復致贈教師每人6百元敬師禮券，並已找到經費來源，欲趕於中秋連假前發放。

盧秀燕今在市政會議上，表示當時法律問題已可逐漸解決，部分縣市政府再次發放，台中市政府也將恢復，所有在教育工作場域上的教職人員都適用，除非有懲戒或遭刑法判決，不分公私立。

至於何時發放？盧秀燕說，最近法律爭議才開始解決，且去年編列預算時未納入，原應自明年起才開始發放，但最後決定排除萬難，今年就適用，必須跑行政流程、籌措預算，可能來不及節前發放，但節後一定會發放完成。