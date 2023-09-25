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消化新冠快篩試劑？ 彰化村里長被知會長者注射流感前先快篩

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中央寄送新冠快篩試劑到村里長辦公室。圖／民眾提供
中央寄送新冠快篩試劑到村里長辦公室。圖／民眾提供

近日彰化縣不少村里長收到新冠肺炎快篩試劑，如丈二金剛摸不著頭腦，引起地方猜測先前買太多，現在送給基層「消化」，有村里長經請示縣政府得到答覆，這批新冠快篩試劑要配合10月1日起注射公費流感疫苗同步發送。

衛生局今天表示，新冠快篩試劑並非毫無根據就從中央寄給村里辦公室，衛福部事前通知縣市衛生局，評估各個醫療院所和村里設站施打流感疫苗的數量，提報給中央統一配送到醫療院所和村里。

很多村里辦公室收到來自中央直接配送的新冠快篩試劑，村里長一頭霧水，有的困惑「現在疫情不是緩和嗎？還有人勤快做快篩嗎？」也有村里長質疑是否像進口雞蛋一樣，先前買太多快篩試劑，趕快寄到地方發送「消化」。

一名里長指出，剛收到快篩試劑時，實在不清楚如何處理，經請示縣政府，得到答覆先別分送，等10月1日起注射流感疫苗時，先讓65歲以上長者做快篩，檢驗陽性後再注射流感疫苗，避免長者在不知感染新冠肺炎的情況下注射流感疫苗反受其害。

南彰化村里長收到的新冠快篩試劑使用期限到明年5月。衛生局說，中央規定只有65歲以上長者、COVID-19感染者、注射公費肺炎鏈球菌疫苗者，每人各獲贈10支快篩試劑，其餘符合公費注射者沒有。

彰化縣村里長辦公室收到新冠快篩試劑。圖／民眾提供
彰化縣村里長辦公室收到新冠快篩試劑。圖／民眾提供

快篩試劑 流感疫苗 彰化

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