彰化欒樹節 黃花隧道拍美照 雷神童玩趣登場

彰化縣溪湖鎮東螺溪戀戀欒樹節今天登場，今年規劃雷神童玩趣活動，數千民眾在台灣欒樹下拍美照、打陀螺，彰化縣長王惠美表示，湖埔社區大學多年來帶動社區居民投入東螺溪環境保護，縣府也爭取經費7.65億元將逐年投入整治，營造8.3公里水岸綠廊，讓環境保護觀念更深植人心。

東螺溪戀戀欒樹節今天在東螺溪生態教育園區登場，縣長王惠美、溪湖鎮長何炳樺、縣議員陳玉姬等地方人士與會，上午就吸引三千多人參加。

湖埔社區大學執行長林淑玲說，東螺溪在湖埔社區大學志工隊長年營造維護下，展現出生態多樣性，不僅以往因上游排汙造成惡臭已改善，兩岸長達一公里多的台灣欒樹每年的花季都會吸引許多民眾前來賞玩，今天有遠從台北、桃園、屏東前來的民眾，還有人說已經連續來三年了，每年都會想來看看，也有外縣市社區團體前來參觀。

彰化縣長王惠美表示，為了保護東螺溪生態環境，縣府也積極與在地養豬戶溝通，減少汙染，縣府並爭取到7.65億元經費逐年投入整治，再造8.3公里水岸綠廊，為社區居民打造一個休憩好空間。

林淑玲說，台灣欒樹開花後，花會先由黃再變色到褐和紅，不同時間來有不同風情，大約會開花到十月底，戀戀欒樹節已舉辦第六年，今年主題是「翻轉東螺溪，雷神童玩趣」，要讓居民知道，有願就有力，可透過自己的參與，實現好水好生活的理想。

今天民眾還可體驗穿和服走在美美的台灣欒樹隧道拍網美照，並規劃5大活動主題區包括翻轉東螺溪陀螺秀、東螺溪遊記桌遊、擲筊雷神小神斧、古早味童玩趣及和服泡泡派對，在地的雷公廟震福宮也準備了285支雷神斧、50頂雷神冠金帽，只要擲得聖筊就有機會帶回家保平安，小朋友們體驗打蛇螺和吹泡泡，玩得好開心。