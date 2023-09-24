草蜢嗨翻彰化體育場！ 謝金燕、周湯豪等大咖今晚接力

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聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化建縣300年「上吧！彰化藝起慶生」演唱會，首日昨晚在彰化縣立體育場引爆，縣長王惠美（左2）與LOCAL天團玖壹壹合照。圖／彰化縣政府提供
彰化建縣300年「上吧！彰化藝起慶生」演唱會，首日昨晚在彰化縣立體育場引爆，縣長王惠美（左2）與LOCAL天團玖壹壹合照。圖／彰化縣政府提供

彰化建縣300年「上吧！彰化藝起慶生」演唱會，首日昨晚在彰化縣立體育場引爆，大卡司藝人輪番上陣，並在出動300台無人機搭配480秒華麗璀璨焰火秀帶起高潮，在香港天團的草蜢壓軸下，嗨翻數萬民眾，今晚輪由百變女王謝金燕開場、周湯豪x比莉母子等藝人登場，還有無人機及焰火秀，不要錯過。

彰化建縣三百博覽會「上吧！彰化藝起慶生」演唱會從昨晚起，在彰化縣立體育場連2天接續登場，彰化縣長王惠美、各級民代與到場數萬來自各地的民眾同歡，由芒果醬、The Tic Tac、許含光為演唱會揭開序幕，隨後男子團體九澤CP（陳零九+邱鋒澤）、金曲歌后魏如萱、療癒情歌王子宋念宇（小宇)、LOCAL天團玖壹壹、青春男團源少年接力演唱。

演唱會中場，更出動300台無人機搭配480秒華麗璀璨煙火秀，以夜空為畫布打造絢爛的空中展演活動，透過無人機變化出各種圖樣，訴說彰化建縣300年的成就不凡，最後在眾所期待的香港天團─草蜢壓軸下，帶來串燒金曲及火熱舞蹈帶動下，為昨晚演唱會做了圓滿謝幕。縣府估計，昨天的博覽會，從白天到晚間估計吸引6萬人次。

縣長王惠美說，錯過昨晚盛會的民眾，今天(24日)下午5時到晚間10時還有一場演唱會，包括百變女王謝金燕開場、2023年金曲獎得主宇宙人、情歌王子李聖傑、國民姑丈羅時豐、以及最佳暖場品冠，還有周湯豪x比莉母子等藝人熱情獻唱，演唱會現場提供多項在地好禮，有田中蜜麻花、白蘭氏雞精、觀光工廠餅乾，以及歡慶彰化建縣300年的紅蛋共1萬2000份好禮要送給現場觀眾，邀請全國鄉親一起來為彰化慶生。

為免交通擁擠，彰化縣政府呼籲民眾踴躍搭乘大眾交通工具前往演唱會現場，在彰化火車站和彰化縣政府周邊，特別設立接駁車。相關活動及交通資訊，詳情可參閱活動官方網站：https://www.changhua300expo.com.tw

彰化建縣300年「上吧！彰化藝起慶生」演唱會，首日昨晚在彰化縣立體育場引爆，除大卡司藝人輪番上陣外，出動300台無人機搭配480秒璀璨焰火秀帶起高潮。圖／彰化縣政府提供
彰化建縣300年「上吧！彰化藝起慶生」演唱會，首日昨晚在彰化縣立體育場引爆，除大卡司藝人輪番上陣外，出動300台無人機搭配480秒璀璨焰火秀帶起高潮。圖／彰化縣政府提供
彰化建縣300年「上吧！彰化藝起慶生」演唱會，首日昨晚在彰化縣立體育場引爆，大卡司藝人輪番上陣，吸引數萬人前往欣賞。圖／彰化縣政府提供
彰化建縣300年「上吧！彰化藝起慶生」演唱會，首日昨晚在彰化縣立體育場引爆，大卡司藝人輪番上陣，吸引數萬人前往欣賞。圖／彰化縣政府提供
彰化建縣300年「上吧！彰化藝起慶生」演唱會，首日昨晚在彰化縣立體育場引爆，香港天團的草蜢壓軸下，嗨翻數萬民眾。圖／彰化縣政府提供
彰化建縣300年「上吧！彰化藝起慶生」演唱會，首日昨晚在彰化縣立體育場引爆，香港天團的草蜢壓軸下，嗨翻數萬民眾。圖／彰化縣政府提供
彰化建縣300年「上吧！彰化藝起慶生」演唱會，今晚輪由百變女王謝金燕開場、周湯豪x比莉母子等藝人登場，還有無人機及焰火秀。圖／彰化縣政府提供
彰化建縣300年「上吧！彰化藝起慶生」演唱會，今晚輪由百變女王謝金燕開場、周湯豪x比莉母子等藝人登場，還有無人機及焰火秀。圖／彰化縣政府提供
彰化建縣300年「上吧！彰化藝起慶生」演唱會，首日昨晚在彰化縣立體育場引爆，除大卡司藝人輪番上陣外，還出動300台無人機搭配480秒璀璨焰火秀，並排出八卦山大佛圖案。圖／彰化縣政府提供
彰化建縣300年「上吧！彰化藝起慶生」演唱會，首日昨晚在彰化縣立體育場引爆，除大卡司藝人輪番上陣外，還出動300台無人機搭配480秒璀璨焰火秀，並排出八卦山大佛圖案。圖／彰化縣政府提供

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