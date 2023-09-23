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彰化建縣300年博覽會今開幕 歷任5縣長難得同台

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化歡慶建縣30週年，彰化縣政府在彰化縣立體育館舉辦「彰化博覽會」系列特展今天開幕。記者林敬家攝影
彰化歡慶建縣30週年，彰化縣政府在彰化縣立體育館舉辦「彰化博覽會」系列特展今天開幕。記者林敬家攝影

彰化歡慶建縣30週年，彰化縣政府在彰化縣立體育館舉辦「彰化博覽會」系列特展今天開幕，結合AI及AR等多媒體互動科技，回顧彰化的歷史，活動也讓34年來五位縣長首度同框；晚上也有一系列慶典表演，包括有3天演唱會，邀請25組以上最強卡司，還有優人神鼓、紙風車劇團、朱宗慶打擊樂團及國寶級明華園戲劇總團等藝文饗宴。

這次彰化300博覽會活動將持續到10月1日，彰化縣長王惠美表示，在台灣發展史上，彰化就占有3席重要的位子，也造就彰化發展出最豐富的人文底蘊與多元產業，彰化是台灣重要的穀倉，2顆雞蛋中就有1顆來自於彰化，還有像葡萄、花卉、畜產等農產品，產量都是全國第一。

王惠美指出，彰化300博覽會系列活動正式展開，回顧彰化的歷史同時，也藉此「彰」顯新未來的願景，這次活動必看的「300主題館」，打造四大特色主題展區，以多媒體互動科技，可以一次體驗AR投影、裸眼3D立體影像、沉浸式區域及AI互動問答等方式，深入了解彰化的過去、現在及未來，有全新的五感體驗。

前縣長翁金珠表示，建縣300週年彰化博覽會來展現彰化縣的歷史、人文、藝術、文化、產業、未來，給予縣府團隊竭盡所能籌辦掌聲鼓勵。2003年任內即有舉辦彰化建縣280年系列活動，時間飛逝，今年已是彰化建縣300年，共打造獨特「有彰歷、見真彰、新篇彰、最銷彰」四大展區。

彰化建縣300年也發送生日好禮，地點於彰化縣立體育場服務台(西北門及西南門)；分別於 9月23日下午五點半及9月24日下午五點半開始發放；西北門發放「紅蛋+蔬菜餅乾」1500份，發完改發螢光棒750份。西南門發放「白蘭氏雞精+蜜麻花」1500份，發完改發螢光棒750份；在美食商品市集規劃每天不同時段的彰化小吃及500碗餐點。

彰化縣政府在彰化縣立體育館舉辦「彰化博覽會」系列特展今天開幕，結合AI及AR等多媒體互動科技，回顧彰化的歷史，活動也讓34年來五位縣長首度同框。記者林敬家／攝影
彰化縣政府在彰化縣立體育館舉辦「彰化博覽會」系列特展今天開幕，結合AI及AR等多媒體互動科技，回顧彰化的歷史，活動也讓34年來五位縣長首度同框。記者林敬家／攝影
彰化縣政府在彰化縣立體育館舉辦「彰化博覽會」系列特展今天開幕，結合AI及AR等多媒體互動科技，回顧彰化的歷史。記者林敬家／攝影
彰化縣政府在彰化縣立體育館舉辦「彰化博覽會」系列特展今天開幕，結合AI及AR等多媒體互動科技，回顧彰化的歷史。記者林敬家／攝影

北門 王惠美

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