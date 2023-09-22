斥資8千萬！日月潭伊達邵水上自行車道23日開放

日月潭伊達邵至纜車站過去無自行車道，僅人行步道且有階梯，單車騎士需繞經公路，為提升遊憩品質，日月潭國家風景區管理處新建伊達邵至纜車站自行車道完工，明天開放使用。

日月潭環潭自行車道聞名遐邇，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，為持續打造優質自行車旅遊環境、延伸環潭自行車道以利串接環潭遊憩景點，2021年斥資新台幣約8000萬元辦理伊達邵至日月潭纜車站自行車道串聯工程，明天開放通行。

日月潭國家風景區管理處表示，伊達邵商圈至日月潭纜車站原本建置親水步道，因地勢高差較大，需設置階梯導致自行車無法騎行，騎士需繞道環潭公路，且步道樹蔭茂密易溼滑，為提升遊憩品質及安全，新設水上自行車道約600公尺，打造伊達邵地區旅遊新亮點。

日管處指出，施工初期逢南部高科技廠房建廠，建築材料供不應求，之後豐水期滿水位導致鋼構施作不易，除增加水下作業人力及時間，也需利用傍晚水位下降才能焊接，施作橋面板結構及欄杆時又逢旱災，水路運輸的鋼構件改經陸路由人工搬運，工程收尾階段又因頻繁降雨導致進度延誤，施工過程可說一波三折。

日管處表示，克服施工困難後，伊達邵至日月潭纜車站水上自行車道將於明天開放，未來遊客除可更靠近伊達邵水域美景，更可從伊達邵商圈騎自行車經水上自行車道、纜車站至水蛙頭平台觀賞日月潭知名地標「九蛙疊像」，感受精彩自行車旅遊體驗。