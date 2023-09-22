快訊

台灣虎航促銷機票來啦！全航線單程99元起 這天開搶

時光旅人？1943年美國大兵「講手機」照瘋傳 網猜可能兩原因

坐著量沒高血壓還不夠？研究揭這樣量血壓更能預測心血管疾病

避免垃圾山再現 中秋連假彰化公布這些鄉鎮市暫停沿線垃圾收運

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府環保局公布中秋連假各鄉鎮市垃圾清運規劃。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣府環保局公布中秋連假各鄉鎮市垃圾清運規劃。圖／彰化縣環保局提供

彰化縣府環保局公布中秋連假各鄉鎮市垃圾清運規劃，9月29日中秋節當天暫停收運沿線垃圾鄉鎮有彰化市、溪湖鎮、北斗鎮、溪州鄉及竹塘鄉，9月30日和美鎮暫停收運，10月1日則是全縣停止收運垃圾，請民眾配合各鄉鎮市垃圾清運。

本月初海葵颱風來襲彰化放颱風假，但臨時一天未收運沿線和定點垃圾，彰化市兒童公園的定點站就被民眾的垃圾堆成小山，許多市民不能接受，彰化市清潔隊利用監視器畫面以車追人，抓出亂丟垃圾民眾，針對事證明確者已開出92張裁處通知單，其餘繼續釐清，將依照廢棄物清理法開罰1200元。

彰化市清潔隊指出，中秋節連假雖然有幾天暫停收運垃圾，但僅是針對沿線垃圾，定點垃圾還是正常收運，對民眾影響較不大。

彰化縣府環保局也提醒，民眾務必配合清潔隊連假休假期間將垃圾打包並將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，更不要隨意丟棄造成髒亂。若經查獲棄置垃圾行為，最高可罰6000元整。

中秋節送禮多，也請民眾優先選購環保禮盒，掌握「一多三少」的原則，包含品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少等，響應惜食減量不浪費，並做好垃圾分類。

中秋節 連假

延伸閱讀

中秋連假天氣變數大 專家：關注擾動發展、東北季風可能報到

高溫上看36度 吳德榮：中秋連假天氣可能不穩定再觀察

東北風影響持續至中秋連假 北部賞月機會偏低

國光石化撤案12年 彰化國家濕地劃設今露曙光

相關新聞

避免垃圾山再現 中秋連假彰化公布這些鄉鎮市暫停沿線垃圾收運

彰化縣府環保局公布中秋連假各鄉鎮市垃圾清運規劃，9月29日中秋節當天暫停收運沿線垃圾鄉鎮有彰化市、溪湖鎮、北斗鎮、溪州鄉...

南彰1.2萬公頃 爭取設國家濕地

彰化縣政府昨天在芳苑鄉公所，舉辦彰化海岸濕地發展方向座談會，經濟部能源局、營建署、漁業署、國家公園署等8個中央單位派員出...

彰化喬友原址 擬建27層大樓

4度浴火的彰化市喬友大樓，彰化縣政府從去年9月起拆除，目前15層樓已夷為平地，喬友大樓都更會已找到建築師設計，初步計畫改...

921震倒家園苦等重建 住戶陳情

昨天是921地震24周年，台中太平新坪生活公園社區大樓當時全倒，345戶住戶推動都更重建，但迄今家園仍是空地，住戶組成的...

旱溪排水上游河道縮為15米 地方反彈

水利署三河局整治旱溪排水，打造中興大學康橋景致獲好評，三河局推動旱溪排水上游日新橋治理，昨召開地方說明會，其中河段整治寬...

日月潭將設空品區 2類車禁行駛

日月潭是國內外知名觀光景點，人車眾多，南投縣環保局為提升空氣品質，公告環潭公路全區為空氣品質維護區，這是南投縣第1處空品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦