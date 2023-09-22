避免垃圾山再現 中秋連假彰化公布這些鄉鎮市暫停沿線垃圾收運

彰化縣府環保局公布中秋連假各鄉鎮市垃圾清運規劃，9月29日中秋節當天暫停收運沿線垃圾鄉鎮有彰化市、溪湖鎮、北斗鎮、溪州鄉及竹塘鄉，9月30日和美鎮暫停收運，10月1日則是全縣停止收運垃圾，請民眾配合各鄉鎮市垃圾清運。

本月初海葵颱風來襲彰化放颱風假，但臨時一天未收運沿線和定點垃圾，彰化市兒童公園的定點站就被民眾的垃圾堆成小山，許多市民不能接受，彰化市清潔隊利用監視器畫面以車追人，抓出亂丟垃圾民眾，針對事證明確者已開出92張裁處通知單，其餘繼續釐清，將依照廢棄物清理法開罰1200元。

彰化市清潔隊指出，中秋節連假雖然有幾天暫停收運垃圾，但僅是針對沿線垃圾，定點垃圾還是正常收運，對民眾影響較不大。

彰化縣府環保局也提醒，民眾務必配合清潔隊連假休假期間將垃圾打包並將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，更不要隨意丟棄造成髒亂。若經查獲棄置垃圾行為，最高可罰6000元整。

中秋節送禮多，也請民眾優先選購環保禮盒，掌握「一多三少」的原則，包含品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少等，響應惜食減量不浪費，並做好垃圾分類。