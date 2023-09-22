彰化喬友原址 擬建27層大樓

4度浴火的彰化市喬友大樓，彰化縣政府從去年9月起拆除，目前15層樓已夷為平地，喬友大樓都更會已找到建築師設計，初步計畫改建為地上27樓、地下4樓住商大樓，如順利籌措到資金、完工，將挑戰成為彰化縣第1高樓。

彰化縣目前最高樓層是彰化市建國南路陽明觀天下、民族路擎天大樓及員林市立體停車場，均是19層樓；動工中的中友百貨彰化店計畫興建地上21層、地下4層的商業大樓。

位在彰化火車站前的喬友大樓，1993年完成，2021年第4度大火，造成4死22傷，經鑑定為危樓，縣府編預算代為拆除，現已夷為平地，現場搭設大型圍籬。建設處長劉玉平說，拆除工作已完成，縣府將結算拆除經費，向土地所有權人催繳，並要求盡速清理建築土方及廢棄物。

縣府輔導喬友大樓115名土地所有權人成立都更會，採自主更新。都更會成員表示，已找到建築師辦設計，初步擬改建為地上27樓、地下4樓住商混合大樓，1樓到5樓為商業設施，6樓以上則為住宅，另有97格停車位，仍待都更會與建築師討論定案。

喬友大樓原基地約408坪，外界好奇為何能興建27層高樓？彰化縣建設處指出，喬友大樓改建適用實施容積管制前的規定，加上自辦都更獲得容積獎勵，可以獲得較高容積。

都更會成員表示，大樓拆除後，等設計完成，還得報縣府、內政部核定，如果順利，整個流程也要1年多。建築界估算，喬友大樓都更改建關鍵在於資金，清理拆除的廢棄物、新大樓改建工程等，估計要10多億元。