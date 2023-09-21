國光石化撤案12年 彰化國家濕地劃設今露曙光

彰化縣政府今天在芳苑鄉公所舉辦彰化海岸濕地發展方向座談會，經濟部能源局、營建署、漁業署、國家公園署等八個中央單位派員出席，地方近百名農、漁民和社團人士到場，討論後達成彰濱工業區以南到濁水溪口申請劃設國家濕地、濕地內不允許設置太陽能與風力發電的決議。

今天座談會聚焦凝聚地方共識申請成立國家濕地，及國家濕地的範圍內不影響原來的漁民作業。鄉長林保玲說，保護濕地對漁民有利無害，只要不限制原有漁業作業方式就好。芳苑鄉的國際金獎畫家陳炳臣表示，劃設國家濕地一案談很久，地方翹首盼望家鄉有所改變，不要再拖下去。

彰化縣環境保護聯盟副理事長洪新指出，自國光石化案撤銷後，他和地方民眾不斷倡議守護彰化濕地，迄今近20年，要政府趕快公告劃設國家濕地，濕地範圍內不要設置太陽能與風力發電，希望中央政府能尊重地方民意。

洪新說，漁民現在發展生態觀光產業很依賴濕地，希望劃設國家濕地後根據濕地法第二十一條規定「重要濕地範圍內之土地得為農業、漁業、鹽業及建物等從來之現況使用」，以後漁民「船照走、魚照抓」，引領傳統的一級產業走向三級觀光休閒產業，提升在地經濟，帶動在地生活。

中央單位認同在場社團人士和民眾發言，彰化縣政府農業處長邱奕志決議，提出申請彰濱工業區以南到濁水溪口劃設國家濕地、濕地內不允許設置太陽能與風力發電、依據濕地法第21條，劃設濕地範圍內不影響現有漁民生計和漁撈作業行為、劃設範圍的居民得依據明智利用原則，提出濕地保育計畫，供中央及主管機關參考。