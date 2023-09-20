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影／梨山大啖茶葉蛋 盧秀燕重申：壞蛋取締，國產蛋支持

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
盧秀燕品嘗在地佳陽部落的梨山香鄉茶葉蛋，並重申台中市府立場很堅定，「壞掉、進口的逾期蛋要嚴加取締，在地國產蛋要大力支持」。記者林佩均／攝影
盧秀燕品嘗在地佳陽部落的梨山香鄉茶葉蛋，並重申台中市府立場很堅定，「壞掉、進口的逾期蛋要嚴加取締，在地國產蛋要大力支持」。記者林佩均／攝影

巴西進口雞蛋風波延燒，近期國人購買雞蛋、吃雞蛋卻步。台中市長盧秀燕今啟動為期２天和平專案，傍晚到梨山地區，盧走訪在地經營40多年梨山香鄉茶葉蛋，大啖茶葉蛋重申，近期很多民眾不敢吃蛋，台中市府立場很堅定，「壞掉、進口的逾期蛋要嚴加取締，在地國產蛋要大力支持」。

傍晚5點多，盧秀燕與市府團隊抵達梨山地區，剛過管制哨就停下車，盧秀燕請大家吃茶葉蛋，盧說，這段期間受進口蛋風波影響，民眾對於吃蛋很混淆，很多人不敢吃，但她強調，台中市政府的立場很堅定，對於壞掉、進口的逾期蛋要嚴加取締，在地國產蛋要大力支持，不要讓業者生計受影響。

盧秀燕光顧的是位在梨山管制哨旁、佳陽部落的梨山香鄉茶葉蛋創始店（嘉賓行）位於梨山地區佳陽部落，老闆娘黃琪雅以梨山高山烏龍茶及數10種中藥辛香料滷制茶葉蛋，飄香40多年。由於商店位置是中橫台八線必經路段，也成為來往梨山品味美食的熱門地點。

老闆娘黃琪雅說，她每次滷一鍋，一鍋200顆在地雞蛋，並拍胸脯強調，絕對使用在地國產雞蛋，國產蛋個頭嬌小，不像巴西蛋大顆，所幸都是熟主顧光顧居多，信賴她為人不會使用進口雞蛋，生意未受太大影響；她也以每顆15元銅板價格與外地遊客交朋友，香名遠播。

盧秀燕品嘗在地佳陽部落的梨山香鄉茶葉蛋，並重申台中市府立場很堅定，「壞掉、進口的逾期蛋要嚴加取締，在地國產蛋要大力支持」。記者林佩均／攝影
盧秀燕品嘗在地佳陽部落的梨山香鄉茶葉蛋，並重申台中市府立場很堅定，「壞掉、進口的逾期蛋要嚴加取締，在地國產蛋要大力支持」。記者林佩均／攝影
盧秀燕品嘗在地佳陽部落的梨山香鄉茶葉蛋，並重申台中市府立場很堅定，「壞掉、進口的逾期蛋要嚴加取締，在地國產蛋要大力支持」。記者林佩均／攝影
盧秀燕品嘗在地佳陽部落的梨山香鄉茶葉蛋，並重申台中市府立場很堅定，「壞掉、進口的逾期蛋要嚴加取締，在地國產蛋要大力支持」。記者林佩均／攝影

茶葉蛋 梨山 雞蛋

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