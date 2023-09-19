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想痛快打泥巴仗嗎？彰化溪州提拔泥今開放網路報名

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣2023溪州提拔泥-稻陣玩泥芭活動有六大主題，喜歡玩泥巴的民眾有機會大打泥巴仗。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2023溪州提拔泥-稻陣玩泥芭活動有六大主題，喜歡玩泥巴的民眾有機會大打泥巴仗。記者簡慧珍／攝影

西螺大橋建橋啟用滿七十周年，彰化縣溪州鄉「溪州提拔泥-稻陣玩泥芭活動」，今年特地到西螺大橋北端的水尾村舉辦，多項精彩可期的玩泥巴遊戲和競賽，呼應雲林縣擴大慶祝西螺大橋通橋七十周年的熱鬧氣氛。

溪州鄉公所今天啟動2023溪州提拔泥-稻陣玩泥芭活動宣傳，縣政府、溪州鄉民代表會、溪州鄉村長聯誼會、溪州鄉農會、立法委員謝衣鳯服務團隊、國防部陸軍司令部派員出席，上百名鄉民趕來對活動內容先睹為快。

鄉長江淑芬介紹今年活動特色，將舉辦泥漿拔河賽、奪寶泥戰、泥蟲向前衝、提拔泥冒險王挑戰賽，歡迎民眾來「和稀泥」、「互相抹黑」，鄉公所官方臉書今天下午3點開放報名，另有文青手作DIY、瘋狂氣墊樂園、在地小農市集和兒童劇團表演，保證9月30日、10月1日兩天不冷場。

江淑芬表示，今年西螺大橋完工通橋滿七十周年，雲林縣在中秋連假期間擴大舉辦慶祝活動，剛好與溪州提拔泥-稻陣玩泥芭活動日期重疊，因此鄉公所把提拔泥活動場地移往西螺大橋北端的溪州鄉水尾村，呼應大橋南端的雲林縣活動，民眾往來兩橋之間，跑一趟參加兩縣市活動，相當值得。

副縣長林田富順勢行銷彰化建縣300年系列活動，溪州鄉農會總幹事彭顯賦推銷溪州鄉芭樂，溪州是彰化縣重要芭樂產區，有10多個品種，今年鄉農會照例舉辦全縣優質芭樂評鑑比賽，得獎芭樂在溪州提拔泥-稻陣玩泥芭活動亮相，民眾當然買得到。

西螺大橋 農會

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