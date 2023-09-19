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南投巨峰葡萄豪雨「開口笑」 現金救助每公頃10萬元

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣巨峰葡萄因豪雨受損嚴重，原本結實纍纍的葡萄成了「開口笑」，讓農友心血泡湯。圖／南投縣政府提供
南投縣巨峰葡萄因豪雨受損嚴重，原本結實纍纍的葡萄成了「開口笑」，讓農友心血泡湯。圖／南投縣政府提供

9月上旬豪雨造成南投縣巨峰葡萄嚴重裂果、落果，受損面積高達全縣八成以上，南投縣政府和台中農改場會勘，爭取納入天然災害現金救助，減少農民損失。農業部今天已經公告南投縣巨峰葡萄納入救助，每公頃10萬元，19日至9月28止受理申請。

信義鄉黃姓果農說，9月初這波豪大雨，讓已經可採收葡萄，因為大雨水傷嚴重裂果、落果，結實纍纍飽滿的葡萄果皮爆裂成了「開口笑」，預計的大豐收沒有了，還要整理滿園的落果、裂果，實在相當無奈。

南投縣農業處表示，南投縣巨峰葡萄是民國60年代，從平地引進巨峰葡萄栽培，經過農友用心栽培、改良，加強疏果及套袋管理，加上水里鄉、信義鄉位在玉山山腳，海拔高、日夜溫差大，四面環山不受季風影響，巨峰葡萄果肉也多汁、富彈性且充滿濃厚風味，成了南投縣代表性的高山水果。

南投縣政府會同台中區農業改良場、農糧署中區分署及公所前往災區勘察，巨峰葡萄二期果及三期果受到豪雨影響導致裂果、落果，累計水里鄉受損面積20公頃損害程度40%、信義鄉被害面積30公頃損害程度50%，且受損面積達全縣巨峰葡萄八成，已符合現金救助標準，發函向農業部農糧署申請現金救助。

農業部依「農業天然災害救助辦法」第6條，今天公告南投縣巨峰葡萄辦理現金救助項目，每公頃救助10萬元。受理申請期間自19日至9月28止，假日照常受理，符合資格農民請攜帶土地所有權狀或地籍謄本正本、身分證、私章、農會帳號等文件，向當地公所提出申請，逾期不予受理。

農業處表示，辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助，未達20%者不予救助；短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以1次為限。

南投縣巨峰葡萄因豪雨受損嚴重，原本結實纍纍的葡萄成了「開口笑」，讓農友心血泡湯。圖／南投縣政府提供
南投縣巨峰葡萄因豪雨受損嚴重，原本結實纍纍的葡萄成了「開口笑」，讓農友心血泡湯。圖／南投縣政府提供
南投縣巨峰葡萄因豪雨受損嚴重，原本結實纍纍的葡萄成了「開口笑」，讓農友心血泡湯。圖／南投縣政府提供
南投縣巨峰葡萄因豪雨受損嚴重，原本結實纍纍的葡萄成了「開口笑」，讓農友心血泡湯。圖／南投縣政府提供

南投縣農 農業部 豪雨

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