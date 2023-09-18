國慶焰火今晚台中市試放 鄰近大雅潭子民眾都驚喜看到

睽違9年，今年國慶焰火回歸台中，今晚在台中市中央公園試放焰火，鄰近的大雅區和潭子區民眾驚喜看到焰火，拍下煙火影片和照片上傳網路和臉書，也開始邀朋友國慶日當晚，到家中看焰火。

今晚9點10分進行5分鐘試放焰火，3吋至6吋不等逾1500發焰火彈，結合單排盆花、單發焰火及各式組合等不同效果焰火花樣，在地貌寬闊的中央公園上空精彩綻放。

今晚試放焰火時，許多台中人也在家中等候，鄰近的大雅區民眾在自家頂樓看到焰火，興奮不已；鄰近的潭子區，也有民眾在制高點的嶺秀山莊看到焰火，高處視野好，焰火完整，民眾已開始約親友，國慶日當晚正式放焰火時，到嶺秀山莊再一起看焰火。