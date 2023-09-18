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國慶焰火今晚台中市試放 鄰近大雅潭子民眾都驚喜看到
睽違9年，今年國慶焰火回歸台中，今晚在台中市中央公園試放焰火，鄰近的大雅區和潭子區民眾驚喜看到焰火，拍下煙火影片和照片上傳網路和臉書，也開始邀朋友國慶日當晚，到家中看焰火。
今晚9點10分進行5分鐘試放焰火，3吋至6吋不等逾1500發焰火彈，結合單排盆花、單發焰火及各式組合等不同效果焰火花樣，在地貌寬闊的中央公園上空精彩綻放。
今晚試放焰火時，許多台中人也在家中等候，鄰近的大雅區民眾在自家頂樓看到焰火，興奮不已；鄰近的潭子區，也有民眾在制高點的嶺秀山莊看到焰火，高處視野好，焰火完整，民眾已開始約親友，國慶日當晚正式放焰火時，到嶺秀山莊再一起看焰火。
台中市民政局長吳世瑋表示，市府派員今晚至17處建議觀賞點位進行勘察，包括西屯區的中央公園停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區、水湳水資源回收中心園區(含喜鵲橋)、創研22及創研26停車場、大石公園、文修公園、西大墩公園、都會公園觀景平台、市府廣場、逢甲大學田徑場、逢甲夜市；北屯區則有中國醫藥大學-聯外道路、新平公園、老樹公園、敦化公園、四張犁公園；另南屯區、大肚區的望高寮夜景公園；還有大雅區九天民俗技藝團廣場，今晚將確認觀賞視野合適度，市府整理後將統一公告，讓民眾雙十節當天不必擠進會場，就可以觀賞璀璨焰火。
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