台中「市30」將採BOT案開發 預計明年度第一季招商
台中北屯地區建設日漸完善，為台中新興發展地區，「市31」BOT案今年4月由太子實業拿下，中市府5月再針對「市30」市場用地，採政策公告、徵求民間提出可行性評估，截至7月10日止，共有2家申請人遞件，目前處初審階段，未來經初審核定後，確認招商內容，預計明年度第一季正式公告招商。
台中市北屯區人口淨遷入即將突破30萬，該案基地周圍住宅區林立，緊鄰崇德商圈、洲際棒球文創園區及未來將開幕的漢神洲際購物中心，為台中新興發展重點地區，「市31」案現處初審階段中可行性評估報告審查。
經發局表示，市30現為景興市場，坐落台中市崇德段336地號土地(北屯區河北路三段111號)，基地面積7864.72平方公尺，為地上一層鋼骨造建物，將以BOT方式開發，興建現代化複合式市場、提供足夠停車空間，盼引民間資源，導入新型商業經營。
經發局說，將於招商公告期間，積極尋覓潛在投資者，期以BOT模式結合多目標使用，提高公有土地利用價值，擴大經濟及社會效益，同時健全都市機能、促進產業發展帶動經濟成長，並兼顧周邊區域的整體共榮共享。
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