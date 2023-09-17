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4月才爆欠薪！四方客運昨再傳停駛 中市府：今路線正常

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中四方客運昨驚傳因拖欠薪資，無預警停駛減班情形。記者劉柏均／攝影
台中四方客運昨驚傳因拖欠薪資，無預警停駛減班情形。記者劉柏均／攝影

台中市四方客運公司作無預警停止多條路線營運班次，中市交通局表示，並未提前接獲通報消息，已要求四方公司立即改善，今所有路線恢復正常營運。交通局也說，四方公司因內部問題，9月中薪資未按時核撥給駕駛員，已提前提撥補貼款給業者，但四方仍發生拖欠薪資、停駛減班情形。記者致電四方客運董事長何義純，但何未接，至截稿前未取得回應。

四方客運在台中市有13條公車路線路權，今年4月才驚傳積欠員工薪資，導致駕駛「集體請假」，4成公車班次異常；怎料昨又爆發財務問題、積欠員工薪資，無預警停止多條營運班次，且中市府未提前接獲通報，將依公路法規定，開罰新台幣9千元至9萬元。

交通局表示，昨68路（含延駛）、88路及245路（含繞駛）經計算未發車路線，約有7成公車班次異常；對脫漏班情況將依契約規定自動稽查，每漏班1班罰5千元，班班開罰；雖已成功協調該公司明日起恢復正常營運，但如有任何突發狀況，相關緊急代駛機制也已備妥，全力維護市民乘車權益。

交通局補充說明，四方公司每月薪資，分月初及月中2次發放，因公司內部問題，9月中的薪資未按時核撥給駕駛員，導致駕駛不滿。交通局強調，已透過提前預撥補貼款給業者，協助增加現金流，但仍產生拖欠司機薪資及停駛減班情形。

交通局也嚴正譴責四方公司，罔顧企業、社會責任，無故積欠薪資影響駕駛員生計且惡意減班，除侵害公司員工權益外，也影響台中市民眾乘車權益。

薪資 台中市 公車

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