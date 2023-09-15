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影／不是眼花！民眾直擊台東海面「浮空飛船」 畫面曝光眾人驚

中三、八選區街口好熱鬧 藍、綠高掛競選看板有看頭

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
民進黨中八選區立委參選人謝志忠，豐原首波競選看板今正式完成吊掛，訴求找回繁榮葫蘆墩。圖／台中市議員謝志忠提供
民進黨中八選區立委參選人謝志忠，豐原首波競選看板今正式完成吊掛，訴求找回繁榮葫蘆墩。圖／台中市議員謝志忠提供

2024總統大選倒數，台中市道路街口可見藍、綠參選人與自家最強母雞合體。民進黨第三選區立委參選人謝子涵今公布與總統參選人賴清德看板、第八選區立委參選人謝志忠與賴神同框；第八選區立委江啟臣與總統參選人侯友宜合體，第三選區立委楊瓊瓔競選團隊表示，下月將掛看板，與侯同框宣傳。

民進黨中八選區立委參選人謝志忠，豐原首波競選看板今正式完成吊掛，看板和總統參選人賴清德同框，盼透過賴的高度，凝聚民進黨支持者，他也訴求找回繁榮葫蘆墩。

謝志忠表示，今天是選戰倒數120天，首波看板完成吊掛，代表選戰正式起跑，面對現任對手優勢，接下來必須全力衝刺，毫無鬆懈的本錢。

第八選區現任國民黨立委江啟臣，日前與總統參選人侯友宜看板已高掛豐原、東勢區，看板中，江啟臣與侯友宜穿著白色上衣，手握拳象徵「台灣再出發」，神采奕奕，江也提出迎向幸福城訴求。

江啟臣競選團隊表示，近期陸續在新社、和平、石岡區掛上江侯合體看板，地方居民相當期待。

中三選區民進黨參選人謝子涵挑戰現任強將立委楊瓊瓔，謝掛出與賴清德合體看板，喊出「女力參上挺台灣！」口號。謝子涵說，目前有兩款看板樣式，除了與「賴桑合體版」外，就是自己一個人的「甩藍日系風」。

謝子涵說，拍攝形象照時，攝影師要他把藍色外套甩在肩後，就是想要呈現「甩藍」的意向。團隊不只沿用攝影師所說的甩藍，還有「甩爛」諧音，希望潭雅神后甩掉30年來的陳舊不進步與地方派系。

現任立委楊瓊瓔服務基層紮實，有支持者見綠營參選人看板紛紛高掛，急著問「楊委員的看板呢？」楊瓊瓔說，她服務向來穩扎穩打、按部就班，看板預計下月開始在潭子、大雅、神岡、后里區亮相，民眾可以期待。

楊瓊瓔競選團隊指出，下月將曝光的看板，是楊瓊瓔與總統參選人侯友宜合掛，兩人身穿白色長袖上衣，雙手環抱，強調「挺好的楊瓊瓔」、「2024安居樂業」。

中三選區民進黨參選人謝子涵挑戰現任強將立委楊瓊瓔，謝掛出與賴清德合體看板，喊出「女力參上挺台灣！」口號。圖／民進黨立委第三選區參選人謝子涵提供
中三選區民進黨參選人謝子涵挑戰現任強將立委楊瓊瓔，謝掛出與賴清德合體看板，喊出「女力參上挺台灣！」口號。圖／民進黨立委第三選區參選人謝子涵提供
立委楊瓊瓔競選看板下月將曝光，楊與總統參選人侯友身穿白色長袖上衣，雙手環抱，強調「挺好的楊瓊瓔」、「2024安居樂業」。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔競選看板下月將曝光，楊與總統參選人侯友身穿白色長袖上衣，雙手環抱，強調「挺好的楊瓊瓔」、「2024安居樂業」。圖／立法委員楊瓊瓔提供
第八選區現任國民黨立委江啟臣與總統參選人侯友宜看板已高掛豐原、東勢區，２人穿著白色上衣，手握拳象徵「台灣再出發」，神采奕奕。圖／國民黨立委江啟臣提供
第八選區現任國民黨立委江啟臣與總統參選人侯友宜看板已高掛豐原、東勢區，２人穿著白色上衣，手握拳象徵「台灣再出發」，神采奕奕。圖／國民黨立委江啟臣提供

楊瓊瓔 謝子涵 團隊

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