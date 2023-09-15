中三、八選區街口好熱鬧 藍、綠高掛競選看板有看頭

2024總統大選倒數，台中市道路街口可見藍、綠參選人與自家最強母雞合體。民進黨第三選區立委參選人謝子涵今公布與總統參選人賴清德看板、第八選區立委參選人謝志忠與賴神同框；第八選區立委江啟臣與總統參選人侯友宜合體，第三選區立委楊瓊瓔競選團隊表示，下月將掛看板，與侯同框宣傳。

民進黨中八選區立委參選人謝志忠，豐原首波競選看板今正式完成吊掛，看板和總統參選人賴清德同框，盼透過賴的高度，凝聚民進黨支持者，他也訴求找回繁榮葫蘆墩。

謝志忠表示，今天是選戰倒數120天，首波看板完成吊掛，代表選戰正式起跑，面對現任對手優勢，接下來必須全力衝刺，毫無鬆懈的本錢。

第八選區現任國民黨立委江啟臣，日前與總統參選人侯友宜看板已高掛豐原、東勢區，看板中，江啟臣與侯友宜穿著白色上衣，手握拳象徵「台灣再出發」，神采奕奕，江也提出迎向幸福城訴求。

江啟臣競選團隊表示，近期陸續在新社、和平、石岡區掛上江侯合體看板，地方居民相當期待。

中三選區民進黨參選人謝子涵挑戰現任強將立委楊瓊瓔，謝掛出與賴清德合體看板，喊出「女力參上挺台灣！」口號。謝子涵說，目前有兩款看板樣式，除了與「賴桑合體版」外，就是自己一個人的「甩藍日系風」。

謝子涵說，拍攝形象照時，攝影師要他把藍色外套甩在肩後，就是想要呈現「甩藍」的意向。團隊不只沿用攝影師所說的甩藍，還有「甩爛」諧音，希望潭雅神后甩掉30年來的陳舊不進步與地方派系。

現任立委楊瓊瓔服務基層紮實，有支持者見綠營參選人看板紛紛高掛，急著問「楊委員的看板呢？」楊瓊瓔說，她服務向來穩扎穩打、按部就班，看板預計下月開始在潭子、大雅、神岡、后里區亮相，民眾可以期待。