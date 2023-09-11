快訊

嘉義等8縣市注意！午後對流旺 大雨特報注意雷擊

超思巴西蛋逾4個月上架賣 農業部：製造日就是洗選日沒有問題

睡覺皇帝大！記者會被問及拜習至今零互動 拜登脫口「我要睡了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化咖啡走向永續農業 咖啡渣製蚊香、拜拜香

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市農會持續輔導在地咖啡，主辦彰化縣國產精品咖啡豆評鑑活動即將展開。記者林敬家／攝影
彰化市農會持續輔導在地咖啡，主辦彰化縣國產精品咖啡豆評鑑活動即將展開。記者林敬家／攝影

近年也因氣候變遷，造成缺水等影響，國內咖啡種植也受到影響，彰化農會持續輔導在地咖啡，主辦彰化縣國產精品咖啡豆評鑑活動即將展開，共邀請中部三縣市咖啡產區，共計49件國產精品咖啡豆，在接受專業評審團進行生豆物理篩選及兩輪杯測後，將於13日下午公布評鑑成績。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣生產的咖啡飄香，面積雖然不多，但近年來在農會及縣府的輔導之下，透過咖啡評鑑多元方式，讓咖啡農持續精益求精，自我提升，讓彰化的咖啡被大家看見。

彰化市農會總幹事白閔傑表示，今年邀請美國精品咖啡協會認證的評鑑團隊、彰化子弟蔡焜培先生的烘焙團隊來評鑑烘豆過程，透過生豆的物理篩選及2輪杯測的評鑑，分別選出特等、頭等、金質、銀質的精品咖啡。

彰化縣農會總幹事張建豐也說，透過咖啡評鑑的舉辦，讓彰化咖啡豆的品質、烘培技術不斷提升，咖啡農也推廣永續農業，像是將咖啡渣製作成蚊香、拜拜的香，現在彰化縣農會泡的咖啡都是使用卦山咖啡，客人在喝的時候也是廣受好評。

彰化市農會主辦彰化縣國產精品咖啡豆評鑑活動即將展開，共邀情中部三縣市咖啡產區，共計49件國產精品咖啡豆。記者林敬家／攝影
彰化市農會主辦彰化縣國產精品咖啡豆評鑑活動即將展開，共邀情中部三縣市咖啡產區，共計49件國產精品咖啡豆。記者林敬家／攝影

咖啡 農會 彰化

延伸閱讀

反對瓦斯容器儲存廠捲土重來 彰化莿桐腳居民上街抗議

國寶級玩法！秋遊大關子嶺 享受溫泉、咖啡、美食的豐富旅程

彰化離岸風場開發雜音多 地方開啟直接對話平台

超商占用農地 彰化地政處累積裁罰近千萬、 2家已歇業

相關新聞

中捷虧20.8億占資本額七成 交通局：資增或舉債還要研議

台中市議會交通委員會今審議中捷公司111年度決算，董事長顏邦傑指出，中捷資本額到去年底共35億元，累積虧損20.8億元，...

全運會服裝、獎座亮相 大師鄧廉懷操刀 展現力與美

全國運動會將於10月21日至26日在台南市舉行，南市府今舉辦全運會服裝、獎座、獎牌發布記者會，融入了在地色彩的服裝設計，...

「小商人」爆料民眾黨中市主委偷吃 江和樹：會用司法解決

民眾黨台中市主委、市議員江和樹昨天和9日接連被臉書粉專「小商人」爆料，暗指江和樹多次外遇「服務到家」，放上二段錄音檔佐證...

彰化咖啡走向永續農業 咖啡渣製蚊香、拜拜香

近年也因氣候變遷，造成缺水等影響，國內咖啡種植也受到影響，彰化市農會持續輔導在地咖啡，主辦彰化縣國產精品咖啡豆評鑑活動即...

反對瓦斯容器儲存廠捲土重來 彰化莿桐腳居民上街抗議

彰化市莿桐里2017年有業者申請興建液化石油氣容量儲存設施，彰化縣府曾勒令停工，但經過司法訴法縣府敗訴，業者捲土重來，但...

三月才開幕還說全台要開50家 台中牛排館傳勞資糾紛

今年3月底才開幕的台中牛排館傳出勞資糾紛，勞工局上午證實，台中牛排館昨天向員工宣布付不出薪水，上午有31名員工到市府為民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦