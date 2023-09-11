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彰化咖啡走向永續農業 咖啡渣製蚊香、拜拜香
近年也因氣候變遷，造成缺水等影響，國內咖啡種植也受到影響，彰化市農會持續輔導在地咖啡，主辦彰化縣國產精品咖啡豆評鑑活動即將展開，共邀請中部三縣市咖啡產區，共計49件國產精品咖啡豆，在接受專業評審團進行生豆物理篩選及兩輪杯測後，將於13日下午公布評鑑成績。
彰化縣長王惠美表示，彰化縣生產的咖啡飄香，面積雖然不多，但近年來在農會及縣府的輔導之下，透過咖啡評鑑多元方式，讓咖啡農持續精益求精，自我提升，讓彰化的咖啡被大家看見。
彰化市農會總幹事白閔傑表示，今年邀請美國精品咖啡協會認證的評鑑團隊、彰化子弟蔡焜培先生的烘焙團隊來評鑑烘豆過程，透過生豆的物理篩選及2輪杯測的評鑑，分別選出特等、頭等、金質、銀質的精品咖啡。
彰化縣農會總幹事張建豐也說，透過咖啡評鑑的舉辦，讓彰化咖啡豆的品質、烘培技術不斷提升，咖啡農也推廣永續農業，像是將咖啡渣製作成蚊香、拜拜的香，現在彰化縣農會泡的咖啡都是使用卦山咖啡，客人在喝的時候也是廣受好評。
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